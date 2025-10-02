Mercado de fichajes: el Chelsea acuerda un intercambio con Valverde; Camavinga, Enzo Fernández, Araujo y más

El mercado de fichajes no da descanso en Europa, ya que los grandes clubes del continente buscan constantemente mejorar sus plantillas.

Además, quedan siempre atentos a cualquier cambio repentino en otra institución para poder cazar a esos futbolistas que supieron tener muy buenos rendimientos y ahora no son titulares.

Estos son los rumores sobre posibles arribos y salidas en la Premier League, LaLiga y otras ligas de Europa con jugadores muy importantes como Enzo Fernández, Saliba, Federico Valverde y más protagonistas del día.

Premier League

El Manchester United ha identificado a Cesc Fàbregas, técnico del Como y excapitán del Arsenal, como el entrenador ideal para reemplazar a Ruben Amorim y liderar una renovación a largo plazo del gigante inglés. (Fuente: Corriere Como). Además, la decisión de Sir Jim Ratcliffe de incluir a Gareth Southgate como candidato en la lista de candidatos del United para reemplazar a Amorim ha dejado al cuerpo técnico del club desconcertado. (Fuente: Indykalia).

El Liverpool confía en que Ibrahima Konaté renueve su contrato tras ofrecerle al veterano jugador del Real Madrid una mejora de contrato. (Fuente: L'Équipe)

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

El Arsenal se ha unido al Liverpool y al Chelsea en la pugna por el fichaje del centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga . (Fuente: Fichajes)

En medio de una crisis de lesiones defensivas, el Chelsea se prepara para rivalizar con el Liverpool y el Tottenham por el fichaje del central del Barcelona, Ronald Araújo. (Fuente: Sport)

Se considera que el Tottenham tiene más probabilidades de fichar al capitán del Crystal Palace, Marc Guéhi, que el Liverpool, el Real Madrid o el Barcelona. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal ha convertido a William Saliba en uno de los defensas mejor pagados del mundo con su nuevo contrato de larga duración. (Fuente: L'Équipe)

La Liga

Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Mike Hewitt/GettyImages

El Chelsea aprobaría un intercambio directo que llevaría a Enzo Fernández al Real Madrid a cambio de Federico Valverde. A pesar de la actual ola de especulaciones en torno al uruguayo, el club español no considera su salida. (Fuente: Defensa Central)

Rodrygo quiere "asumir un nuevo reto" y ha decidido dejar el Real Madrid para fichar por un club de la Premier League. El Manchester City lidera actualmente la carrera por su fichaje. (Fuente: Fichajes)

La próxima gran promesa del Barcelona, ​​Dro Fernández, recibe ofertas del Arsenal, el Chelsea y el Manchester City, pero por el momento no tiene intención de irse de Cataluña. (Fuente:TBR Football )

Ligue 1

FC Barcelona v Paris Saint Germain - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Luis Enrique, DT del Paris Saint-Germain, está interesado en fichar a su antiguo club, el Barcelona, ​​por el defensa Eric García. (Fuente: Sport)

Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Franco Arland/GettyImages

Zaire Emery, de 19 años de edad, disputó 48 partidos con el París Saint Germain, con 3 goles y 2 asistencias, y podría recalar en el Real Madrid, que analiza minuciosamente su perfil para la próxima temporada. (Fuente: Fichajes)

Bundesliga

VfL Wolfsburg v RB Leipzig - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

Ya en la recta final del contrato que le vincula con el RB Leipzig, el experimentado delantero, Timo Werner (29 años), parece decidido a emprender nuevas aventuras. Por el hecho de compartir propiedad, el New York Red Bulls se antoja como el destino más probable, pero podrían aparecer equipos importantes de la Ligue 1, LaLiga o la Premier League. (Fuente: Fichajes)