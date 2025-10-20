Mercado de fichajes: el Chelsea pagaría 100 millones por un delantero; Julián Alvarez, Endrick, Diomande y más

El mercado de fichajes nunca descansa, no importa en qué época del año estemos.

La ventana de invierno se acerca y día a día los clubes empiezan a ver cuáles son los puestos que necesitan reforzar para tener el plantel idóneo para luchar por sus respectivos objetivos, ya sea en el mercado de invierno en el próximo enero, o en julio del 2026, luego de la Copa del Mundo.

PREMIER LEAGUE

"Victoria Beckham" World Premiere - Arrivals | Gareth Cattermole/GettyImages

Un consorcio anónimo de los Emiratos Árabes Unidos ha contactado con David Beckham para que actúe como nexo de una oferta para adquirir el Manchester United. Sus compañeros, ex estrellas de Old Trafford, Wayne Rooney y Eric Cantona, han sido considerados como alternativas al copropietario del Inter Miami. (Fuente: Daily Star)

El Liverpool está interesado en fichar al central del Sporting CP, Ousmane Diomande, tras aceptar la derrota en la puja por Marc Guéhi el próximo verano. Ruben Amorim, del Manchester United, también es conocido por ser un gran admirador de su exjugador en Lisboa. (Fuente: Daily Express)

El Chelsea está dispuesto a invertir 116 millones de dólares en el delantero de 21 años del Porto, Samu Aghehowa, que aún no ha demostrado su valía, en su búsqueda continua de gol este enero. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal compite con el Tottenham Hotspur por el internacional francés sub-20 Djylian N'Guessan, quien ha logrado destacar a sus 17 años y con solo ocho apariciones en la máxima categoría. (Fuente: CaughtOffside)

LALIGA

El Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar con el Barcelona el traspaso de Julián Álvarez. (Fuente: Radioestadio Noche)

A pesar de una montaña de informes que indican lo contrario, ahora se afirma que el talismán del Arsenal, William Saliba, nunca fue considerado seriamente por el Real Madrid, que en cambio favorece a jugadores como Ibrahima Konaté del Liverpool y Dayot Upamecano del Bayern Múnich. (Fuente: Andy Brassell)

El Barcelona, tras los pasos de la gran promesa de Marruecos. Othmane Maamma se encuentra en la lista de posibles fichajes culé. el desafío inmediato será adaptarse al ritmo físico y táctico del fútbol inglés. Su talento exprimido en torneos juveniles deberá trasladarse al alto nivel profesional. (Fuente: Fichajes)

GD Estoril Praia v Sporting CP - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Para intentar frenar las insinuaciones del Barcelona, ​​el Sporting CP está dispuesto a ofrecer a Gonçalo Inácio un nuevo contrato hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 90 millones de dólares. (Fuente: SPORT)

Endrick está despertando un gran interés por parte del Marsella de la Ligue 1. Queda por ver si el Real Madrid está dispuesto a ceder al delantero brasileño en enero. (Fuente: ESPN)

SERIE A

AS Roma v FC Internazionale - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

Dybala podría ser el gran bombazo de Flamengo. El talentoso jugador italiano, que pertenece a la Roma, podría cruzar el charco para jugar el Brasileirao y la Copa Libertadores. (Fuente: Fichajes)

LIGUE 1

Villarreal CF v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

El PSG se plantea el fichaje de Pape Gueye, actualmente en el Villarreal. El valor de mercado del futbolista ronda los 25 millones de euros, una cifra asumible para el conjunto parisino, que no tendría problemas en mejorar su salario y ofrecerle un rol protagonista. El jugador tiene contrato hasta 2028, lo que da margen al Villarreal para maniobrar con tranquilidad. El mediocentro franco-senegalés encaja en los planes de Luis Enrique para el próximo verano. (Fuente: Fichajes)

BUNDESLIGA

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Jobe Bellingham está a un paso de salir del Borussia Dortmund, ya que vive un momento tenso con el futbolista, sin minutos ni estabilidad. Según medios alemanes, la familia del jugador vive una etapa difícil que estaría afectando su concentración. Sus padres mantienen una relación tensa y esa situación se ha hecho visible en los últimos partidos, donde fueron vistos en zonas separadas del estadio. (Fuente: Fichajes)

Valentín Barco se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Ligue 1. El joven argentino, figura del Estrasburgo, está viviendo un inicio de temporada sobresaliente que no ha pasado desapercibido en Europa. No descartan lanzarse con fuerza en el próximo mercado de verano. El Estrasburgo, consciente de su valor, pedirá una cifra cercana a los 40 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

