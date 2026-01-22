Mercado de fichajes: el delantero de €75 millones que busca el Manchester United; Alexander-Arnold, Rashford y más

El mercado de fichajes entra en una fase decisiva y los grandes clubes ya mueven piezas con intención clara. Reuniones discretas, jugadores inconformes, sondeos en silencio y operaciones que apuntan al verano marcan la agenda tanto en la Premier League como en LaLiga. Manchester United, Liverpool y Chelsea exploran opciones clave, mientras que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid evalúan salidas y refuerzos estratégicos.

Premier League

El Manchester United se reunió con el Barcelona para analizar un posible regreso a Old Trafford del extremo Marcus Rashford, actualmente cedido en el club blaugrana. Además, directivos del club aprovecharon el viaje a España para observar al delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. (Fuente: FootballTransfers)

El mediocampista del Chelsea, Cole Palmer, no se siente cómodo en Londres y extraña a sus amigos en el norte de Inglaterra. Un regreso al Manchester City podría resultarle atractivo si el club contrata en verano al exentrenador del Chelsea, Enzo Maresca. (Fuente: The Sun)

El Liverpool prepara una oferta formal por el mediocampista del Wolverhampton, André, para el próximo verano. El traspaso rondaría los €30 millones, independientemente de si el club desciende o no. (Fuente: RTI Esporte)

El Inter de Milán contactó al portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, en su búsqueda de un reemplazo para Yann Sommer. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

El Fenerbahçe se sumó a la lista de clubes interesados en el delantero del Manchester City, Omar Marmoush. (Fuente: Fotomaç)

El Manchester City podría incorporar al mediocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, quien también es objetivo del Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

El mediocampista del Corinthians, Breno Bidon, seguido por el Arsenal, está cada vez más cerca de llegar a Europa. El traspaso costaría alrededor de 21 millones. (Fuente: ESPN)

El Napoli rechazó la posibilidad de fichar al defensor del Manchester City, John Stones. El técnico Antonio Conte prioriza otras incorporaciones, entre ellas al extremo del Liverpool, Federico Chiesa. (Fuente: Il Mattino)

El Newcastle intenta adelantarse al Fulham en el fichaje del extremo del Manchester City, Oscar Bobb, por 30 millones. El Tottenham también está interesado. (Fuente: SportsBoom)

El delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, ya acordó términos personales con el Aston Villa, aunque el Chelsea realizó un contacto de último momento con sus representantes. (Fuente: FootballTransfers)

Además, el Aston Villa analiza al mediocampista del AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, como posible reemplazo del lesionado Boubacar Kamara. (Fuente: talkSPORT)

El Crystal Palace asumió que deberá vender al mediocampista Adam Wharton al final de la temporada. Liverpool, Manchester United y Tottenham están interesados, y las ofertas partirían de £65 millones. (Fuente: TEAMtalk)

El mediocampista del West Ham, Mateus Fernandes, es seguido por el Manchester City y el Manchester United. Su contrato incluye una cláusula de salida en caso de descenso que ha despertado interés en varios clubes europeos. (Fuente: SportsBoom)

El Borussia Dortmund fijó en €60 millones el precio del mediocampista Felix Nmecha, ante el interés del Manchester United y el Tottenham. (Fuente: BILD)

LaLiga

El Atlético de Madrid busca repatriar al extremo del Chelsea, Alejandro Garnacho, mediante una cesión. (Fuente: Fichajes)

El defensor del Inter, Alessandro Bastoni, quiere fichar por el Barcelona, y el director deportivo Deco ya está al tanto de su postura. (Fuente: Minuto 116)

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, habló directamente con Trent Alexander-Arnold para pedirle que deje el club, al considerar que no tiene futuro en el Santiago Bernabéu. (Fuente: El Nacional)

El Borussia Dortmund acordó la renovación de Nico Schlotterbeck, objetivo del Real Madrid, incluyendo una cláusula de rescisión de €60 millones válida a partir del verano de 2027. El club español está conforme con el acuerdo. (Fuente: Defensa Central)

Arda Güler no desea salir del Real Madrid, aunque el Arsenal y el Chelsea trabajan para posicionarse como opciones si el jugador decide cambiar de club en verano. (Fuente: Mark Brus)

Para aumentar sus opciones de fichar a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, el Barcelona analiza una propuesta de intercambio que incluiría a Gavi y Marc Casadó. (Fuente: El Nacional)

En el mercado de enero, el Barcelona cerró un acuerdo para fichar al delantero del Al Ahly, Hamza Abdelkarim, a préstamo. La operación costará 3 millones de euros, más 5 millones en variables. (Fuente: SPORT)

