Mercado de fichajes: el equipo que Klopp podría dirigir en la Premier; Erling Haaland, Mac Allister, Caicedo y más

El mercado de fichajes no descansa ni siquiera en plena temporada. Los rumores más recientes agitan las grandes ligas europeas. A continuación te presentamos la información más completa de los movimientos que podrían concretarse en la Premier League , LaLiga y otras de las grandes ligas europeas.

Premier League

El legendario exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha sido vinculado con un sorprendente regreso a la dirección técnica de la Premier League en el Leeds United dada su conexión con el paraguas de clubes de Red Bull. (Fuente: TEAMtalk)

Ante el interés del Real Madrid, el Chelsea se está preparando para discutir un nuevo contrato con su centrocampista estrella, Moisés Caicedo. (Fuente: Fabrizio Romano)

Se espera que el Arsenal impulse un movimiento por el centrocampista Javi Guerra, valorado en 25 millones de euros, que había sido un objetivo a largo plazo del Manchester United durante el verano. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United está preparando una oferta de 60 millones de libras esterlinas (78.8 millones de dólares) por el mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, en enero. Se cree que el Forest está pidiendo 80 millones de libras, pero el United confía en que su oferta será exitosa. (Fuente: TEAMtalk)

El centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, no ha cerrado la puerta a un fichaje millonario por el Real Madrid este verano. (Fuente: Fichajes)

¿Alexis Mac Allister dejará el Liverpool por el Real Madrid? | Marc Atkins/GettyImages

El Arsenal ha llegado a un acuerdo verbal con Bukayo Saka para extender su contrato y asegurarle un salario bruto anual de alrededor de 14 millones de euros (el equivalente a £236,000 por semana). (Fuente: Sky Sports Switzerland)

El dúo de la Serie A, Inter de Milán y Juventus, están compitiendo por el fichaje de Nathan Aké. Se cree que el Manchester City está pidiendo entre 30 y 35 millones de euros por un jugador también admirado por el Crystal Palace. (Fuente: CaughtOffside)

LaLiga

El entorno de Erling Haaland ha confirmado que al delantero del Manchester City "le encantaría" fichar por el Real Madrid, considerando que su llegada a La Liga es una cuestión de cuándo, no de si. (Fuente: Jorge Picón)

El agente de Virgil van Dijk ofreció a su cliente al Real Madrid el verano pasado. El holandés retrasó la firma de su nuevo contrato con el Liverpool hasta que quedó claro que los gigantes españoles no estaban dispuestos a autorizar un movimiento. (Fuente: AS)

Hay consternación en el vestuario del Barcelona por la falta de minutos de Marc Bernal. A pesar de estar completamente involucrado en los entrenamientos del primer equipo, el heredero de Sergio Busquets ha sido repetidamente pasado por alto por Hansi Flick en ausencia de Pedri. El Everton y el Chelsea se han relacionado previamente con Bernal. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid ha recibido una oferta de 70 millones de euros (£61.4 millones, $80.6 millones) por Eduardo Camavinga por parte del Newcastle. El Madrid aún no ha cerrado la puerta. (Fuente: Fichajes)

¿Camavinga dejará al Real Madrid? | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Franco Mastantuono se ha sentido incómodo en el Real Madrid por la disminución de su tiempo de juego y una molesta lesión en la ingle. (Fuente: El Nacional)