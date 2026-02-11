Mercado de fichajes: el inaudito intercambio que harían el Real Madrid y el Liverpool; Vitinha, Camavinga y más

Los gigantes de la Premier League y La Liga ya planifican sus próximos movimientos para el mercado de verano, con el objetivo de fortalecer sus plantillas mediante inversiones millonarias y el aprovechamiento de futbolistas que terminan contrato.

Mientras que en Inglaterra clubes como el Manchester City, el Arsenal y el Liverpool buscan renovar posiciones clave para mantener su hegemonía, en España el Real Madrid y el FC Barcelona compiten por las nuevas joyas del fútbol mundial y grandes figuras consolidadas.

A continuación te presentamos algunos de los movimientos que suenan con fuerza de cara a la temporada 2026/2027.

Premier League

El centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, está dispuesto a rechazar el interés del Arsenal, el Manchester City y el Manchester United en favor de un regreso a la Serie A, donde la Juventus lidera la carrera por su fichaje. (Fuente: GIVEMESPORT)

El Manchester United ha sufrido otro revés en el centro del campo, ya que el Chelsea y el Paris Saint-Germain han tomado ventaja en la carrera por Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion. (Fuente: TEAMtalk)

El agente del delantero del Liverpool, Mohamed Salah, está en conversaciones con el equipo de Arabia Saudita, Al Ittihad. El egipcio está mucho más abierto al traspaso de lo que ha estado en el pasado. (Fuente: Foot Mercato)

Liverpool v Manchester City - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El Arsenal y el Liverpool están emergiendo como amenazas reales para el deseo del AC Milan de vincular al extremo Christian Pulisic con un nuevo contrato. (Fuente: Tuttomercatoweb)

Otro que está en el radar del Liverpool es el delantero del Bournemouth, Junior Kroupi. Ojeadores del Chelsea, el PSG y el Real Madrid han observado al joven francés esta temporada. (Fuente: CaughtOffside)

El Man City está listo para ofrecer 50 millones de euros para fichar al lateral derecho de la Roma, Wesley. (Fuente: Netfla)

El defensa central del Valencia, Hugo Fernández, de 18 años, está emergiendo como uno de los jóvenes más deseados de Europa. El Arsenal, el Chelsea y el Manchester United persiguen su fichaje. (Fuente: Esportbase)

El Crystal Palace está dispuesto a reducir el precio de venta de su delantero Jean-Philippe Mateta tras su fallida salida en enero. El Man Utd ha discutido un movimiento de verano que valdría menos de 36 millones de euros. (Fuente: Football Insider)

Antonio Rüdiger busca regresar a la Premier League este verano cuando expire su contrato con el Real Madrid. Su antiguo club, el Chelsea, ha descartado un movimiento, pero se han mantenido conversaciones con el Crystal Palace, el Tottenham Hotspur y el West Ham United. (Fuente: TEAMtalk)

El Newcastle está listo para vender al delantero Nick Woltemade este verano después de que el Bayern Múnich expresara interés en una operación valorada en hasta 48 millones de euros. (Fuente: Football Insider)

El delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, es un objetivo concreto para el AC Milan de cara a una reconstrucción de los italianos este verano. (Fuente: Tuttosport)

LaLiga

El Real Madrid está preparando una oferta de 120 millones de euros por el centrocampista del PSG, Vitinha, para el final de la temporada. (Fuente: Fichajes)

Por otro lado, el centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, ha surgido como el objetivo soñado del Real Madrid. Una operación costaría alrededor de 168 millones de euros, pero el Madrid espera incluir a Eduardo Camavinga, objetivo de los "Reds", como parte de un intercambio. (Fuente: Topskills Sports)

Liverpool v Manchester City - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, ha elegido al Barcelona como su destino preferido para este verano, a pesar de los acercamientos tanto del Arsenal como del Chelsea. (Fuente: TEAMtalk)

Dani Carvajal podría abandonar el Real Madrid. Para reemplazarlo, se están considerando a Pedro Porro del Tottenham, Wesley de la Roma y Konrad Laimer del Bayern de Múnich. (Fuente: Fichajes)

Si el Real Madrid hace caja con el lateral izquierdo Fran García, buscarán cerrar un acuerdo por Daniel Svensson, del Borussia Dortmund. (Fuente: Defensa Central)

Para intentar rebajar el precio del defensa central del Tottenham, Cristian Romero, el Barcelona está dispuesto a utilizar jugadores de "alto perfil" en el intercambio. El central Ronald Araujo es una posible opción. (Fuente: D Sports)

