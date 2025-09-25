Mercado de fichajes: el intercambio que propone el Real Madrid con Rodrygo; Pablo Barrios, Palmer, Saliba y más

Más allá que el mercado de transferencias ya finalizó, los rumores por los nuevos destinos de muchísimos futbolistas de todo el continente europeo no cesan.

Los principales clubes están constantemente en la búsqueda de figuras para sus equipos, así como también de desprenderse de jugadores que no suman minutos en esta temporada 2025/2026 y pueden representar un buen negocio: en esta nota nos enteraremos de lo que puede pasar con Lewandoski, Julián Álvarez, Rodrygo, Palmer, Vitinha, Maguire, Foden, Van Dijk y más...

PREMIER LEAGUE

Manchester United v Chelsea - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Cole Palmer estáría incómodo con su actual rol en el Chelsea, lo que pone en duda el futuro de Enzo Maresca, a quien otro jugador anónimo habría descripto como "arrogante". El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, tiene seguidores en la jerarquía del Chelsea. (Fuente: Indykalia)

Port Vale v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Molly Darlington - AMA/GettyImages

El Arsenal y William Saliba llegan a un acuerdo para renovar su contrato por 5 años más hasta el 2030. Se espera un anuncio oficial en los próximos días, según The Athletic.

Manchester United v Chelsea - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Harry Maguire indicó que rechazó dos ofertas de clubes provenientes de Arabia Saudita en su deseo de seguir en el Manchester United, según informó The Sun.

Everton v AS Roma - Pre-Season Friendly | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El propio Manchester United está planeando una oferta de 81,1 millones de dólares (70 millones de euros) por el central del Everton, Jarrad Branthwaite, a partir de enero de 2026. El Liverpool también ha mostrado interés en el internacional inglés. (Fuente: CaughtOffside)

Liverpool v Everton - Premier League | Stu Forster/GettyImages

En respuesta al creciente interés del Real Madrid, el Liverpool planea ofrecerle a Ryan Gravenberch un nuevo contrato a largo plazo. (Fuente: talkSPORT )

Huddersfield Town v Manchester City - Carabao Cup Third Round | Matt McNulty/GettyImages

El Manchester City planea nuevas negociaciones contractuales con Phil Foden, cuyo acuerdo vence en 2027, según TBR Football.

AC Milan v US Lecce - Coppa Italia | Giuseppe Cottini/GettyImages

El interés del Chelsea por el portero del AC Milan, Mike Maignan, se ha visto comprometido por el renovado interés del Manchester United, que considera fichar al portero francés cuando finalice su contrato el próximo verano, a pesar de haber fichado a Senne Lammens en septiembre, ante información de talkSPORT.

Atletico Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Chelsea va lanzado a por Pablo Barrios. La joven promesa del Atlético de Madrid, se encuentra en el radar del equipo que actualmente dirige Enzo Maresca, de cara al verano de 2026.

LaLiga

Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Real Madrid está preparando una propuesta desorbitada por el centrocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, compuesta por 50 millones de euros más la ficha de Rodrygo, según fichajes.net.

Además, Altimira figura en la agenda del Real Madrid. Las fuentes señalan que su salida podría moverse en torno a los 30 millones de euros, cifra asumible para clubes con visión de futuro. Además, el Bayern Munich y el Manchester City también mostraron interés, según fichajes.net.

TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Helge Prang - GES Sportfoto/GettyImages

Michael Olise, extremo del Bayern Munich, aparece entre los nombres principales que el Real Madrid considera para el mercado de fichajes de verano de 2026, según últimas informaciones.

Liverpool v Everton - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Atlético de Madrid confía en fichar al defensa del Liverpool, Virgil van Dijk, quien está abierto a continuar su carrera lejos de Anfield. (Fuente: Fichajes)

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-BARCELONA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El Barcelona es poco probable que extienda el contrato del veterano delantero Robert Lewandowski y quiere reemplazarlo con Julián Álvarez, del Atlético, quien empieza a sentirse frustrado en su actual club. (Fuente: El Nacional)

Dos gigantes de la Premier se disputan a Jaureguizar. Pep Guardiola está fascinado con un jugador del Athletic Club que podría fichar por el Manchester City por más de 50 millones de euros. Al Chelsea también le interesa para sumar variantes a sus futbolistas Caicedo y Enzo Fernández, informan desde fichajes.net.

Athletic Club v Girona FC - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Liverpool busca en Valencia al reemplazante de Van Dijk, combinando juventud y proyección. Se trata de César Tarrega, quién pasó del filial al primer equipo en apenas un año y es una promesa del fútbol español, según fichajes.net.

