Mercado de fichajes: el jugador del Arsenal que Mourinho desea para el Real Madrid; Olise, Julián Álvarez y más

El Real Madrid se encuentra en un momento de crisis tras ligar dos temporadas sin títulos. De acuerdo con algunos reportes, Jose Mourinho podría ser el siguiente entrenador del cuadro merengue. Pero el portugués no llegaría solo... y ya habría solicitado algunos fichajes a su directiva. A continuación te contamos sobre este y otros rumores de transferencias que suenan con fuerza en los medios europeos.

¿Qué movimientos intentarán el Arsenal, el Liverpool, el Barcelona y otros equipos importantes de LaLiga y la Premier League? Te lo contamos todo.

Publicado originalmente en SI Futbol.

LaLiga

Se espera que la primera exigencia de José Mourinho al asumir el cargo en el Real Madrid sea el fichaje de su central estrella del Benfica, António Silva. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid prepara una oferta inicial de 176.6 millones de dólares por Michael Olise; sin embargo, se prevé que el Bayern Múnich rechace cualquier oferta inferior a 235 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

En lugar de Olise, se espera que Mourinho considere más viable el fichaje del delantero de la Juventus, Kenan Yıldız, mientras que Gabriel Martinelli, del Arsenal, es otro posible candidato sorpresa. (Fuente: El Nacional)

¿Deja al Arsenal? El extremo brasileño estaría en el radar de los merengues | Alex Burstow/GettyImages

El PSG tiene como objetivo fichar este verano a la codiciada estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. El Arsenal, el Liverpool y el Barcelona también han sido vinculados con el delantero, pero se cree que el PSG tiene la baza definitiva: el atractivo de trabajar con Luis Enrique. (Fuente: AS)

Además del atractivo de Enrique, se espera que el PSG ofrezca 176.6 millones de dólares para arrebatarle a Álvarez al Atlético. (Fuente: Fichajes)

Mourinho ha considerado intocables a siete jugadores del Real Madrid este verano. Kylian Mbappé y Jude Bellingham figuran en esta lista negra, pero la ausencia de Vinícius Júnior es notable. (Fuente: El Nacional)

Premier League

El Paris Saint-Germain ha sido vinculado con una oferta por Yan Diomande, principal objetivo del Manchester United y el Liverpool. Se espera que el delantero del RB Leipzig cueste más de 117.7 millones de dólares, pero el PSG tiene los fondos para concretar la operación si su interés se hace efectivo. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United sigue de cerca la evolución del defensa del AC Milan, Strahinja Pavlović, cuyo fichaje se estima en unos 58.9 millones de dólares. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Liverpool no tiene intención de fichar a un portero titular para reemplazar a Alisson si este se une a la Juventus este verano, y Giorgi Mamardashvili tendrá la oportunidad de ocupar la portería del brasileño. (Fuente: Ben Jacobs)

Se cree que tanto el Arsenal como el Chelsea están interesados ​​en el talentoso y alto joven defensa del Como, Jacobo Ramón. Sin embargo, la cláusula de recompra del Real Madrid, valorada en tan solo 9.4 millones de dólares, podría complicar cualquier intento de ficharlo. (Fuente: SportsBoom)

Según los informes, el lateral derecho de la Roma, Wesley, está en la mira del Liverpool este verano. Se espera una fuerte competencia por parte del Manchester City. (Fuente: CaughtOffside)

En lugar de Julián Álvarez, el Barcelona considera que el delantero del Chelsea, João Pedro, es el jugador ideal para complementar a Lamine Yamal. (Fuente: El Nacional)

¿Se aleja del Barcelona? Los blaugranas tendrían un Plan B por si no llega Julián Álvarez | DeFodi Images/GettyImages

El interés del Barcelona por Pedro se verá frenado por el elevado precio que el Chelsea ha fijado para su máximo goleador. (Fuente: Fichajes)

El Bournemouth teme no poder retener a Eli Junior Kroupi, su máximo goleador histórico de la Premier League, ante el interés de numerosos clubes de la Champions League, entre ellos el Arsenal, el Barcelona y el Manchester City. (Fuente: BBC Sport)

Se rumorea que Rúben Dias dejará el Manchester City este verano, y el Inter de Milán, flamante campeón de Italia, se perfila como un destino atractivo. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea está a punto de cerrar el fichaje del delantero del Bologna, Jonathan Rowe, por 47.1 millones de dólares. Rowe ha impresionado en la Serie A desde que cayó en desgracia en Marsella tras un altercado con su compañero Adrien Rabiot. (Fuente: Fichajes)

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