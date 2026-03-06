Mercado de fichajes: el Liverpool acelera por Olise; Rashford, Elliot Anderson y más

El mercado de fichajes continúa moviéndose con fuerza en la Premier League y en LaLiga. Algunos clubes avanzan en negociaciones importantes, mientras otros empiezan a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus plantillas para la próxima temporada. Entre contactos iniciales, operaciones bien encaminadas y estrategias que comienzan a definirse, estos son los rumores más relevantes del momento.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Premier League

El Liverpool FC ya abrió conversaciones con los representantes de Yan Diomande, extremo del RB Leipzig. El club inglés parece haber tomado ventaja en la carrera por ficharlo.

El Liverpool intensificó su interés después de que el Bayern Munich descartara cualquier intento por fichar a Michael Olise, una operación que podría rondar los 100 millones de euros.

El traspaso de Elliot Anderson del Nottingham Forest al Manchester City prácticamente está cerrado. La noticia no cayó nada bien en el Manchester United, club que llevaba tiempo siguiendo al mediocampista.

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

El Manchester City también ha mostrado interés en el mediocampista del Brighton & Hove Albion, Diego Gómez, un jugador que puede desempeñarse en varias posiciones del medio campo.

El Chelsea FC también está muy pendiente de Karim Adeyemi, delantero del Borussia Dortmund y objetivo del Manchester United. El técnico Liam Rosenior cree que sería una mejora respecto a Alejandro Garnacho.

Han surgido dudas sobre el futuro de Kobbie Mainoo en el Manchester United debido a diferencias en la negociación de su nuevo contrato.

El Chelsea rechazó el intento del Tottenham Hotspur por fichar al portero Mike Penders, quien actualmente juega cedido en el RC Strasbourg. Además, el Chelsea mantiene un fuerte interés en el mediocampista del Bayern Munich, Aleksandar Pavlović.

La poca confianza del Liverpool en Milos Kerkez ha llevado al club a presentar una oferta cercana a 60 millones de euros por el lateral del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown. El Arsenal FC también sigue al jugador.

Si el Real Madrid decide no activar la cláusula de recompra de Jacobo Ramón, tanto el Aston Villa como el Newcastle United podrían intentar fichar al defensor del Como 1907. No obstante, el entrenador del conjunto italiano, Cesc Fábregas, aseguró en rueda de prensa que el central se quedaría con ellos la próxima temporada.

LaLiga

El Real Madrid prepara una oferta inicial de 30 millones de euros por Pedro Porro, lateral del Tottenham Hotspur, quien sería el posible reemplazo de Dani Carvajal.

Después de que Vitinha manifestase su deseo ed continuar en el PSG, el Real Madrid tiene en la mira al joven talento del Manchester City, Nico O’Reilly. El club español cree que una oferta cercana a 40 millones de euros podría convencer al equipo inglés.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, cree que la posible llegada de Marcus Rashford podría provocar la salida de Raphinha en el próximo mercado.

La lateral por la derecha también preocupa al Barcelona. El club catalán analiza el fichaje de Julian Ryerson, lateral del Borussia Dortmund, cuyo traspaso rondaría los 30 millones de euros. En la carrera también aparecen el Manchester United y el Newcastle United.

Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Tullio Puglia - UEFA/GettyImages

Ronald Araújo ya habría comentado dentro del vestidor del FC Barcelona que su futuro podría estar lejos del club. La directiva aceptaría una oferta cercana a 35 millones de euros.

Tras perder la oportunidad de fichar a Martín Zubimendi, el Barcelona ahora sigue a su posible reemplazo en la Real Sociedad: Jon Gorrotxategi. Algunos ya empiezan a llamarlo “el nuevo Zubimendi”.

