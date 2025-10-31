Mercado de fichajes: el Liverpool busca reemplazo de Salah por £100 millones; ofertas por Vinícius Jr y más

El mercado de fichajes sigue calentándose en Europa, con clubes de la Premier League y LaLiga moviéndose estratégicamente para reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada. El Liverpool, el Manchester United, el Chelsea, el Real Madrid y el Barcelona se destacan entre los equipos más activos, mientras surgen rumores sobre posibles salidas y grandes contrataciones que podrían cambiar el panorama futbolístico tanto en Inglaterra como en España

Premier League

Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

El Liverpool está considerando seriamente la posibilidad de despedir a su entrenador Arne Slot y mostraría interés en contratar a Xavi, ex director técnico del Barcelona, quien recientemente rechazó una oferta del Spartak Moscú con la esperanza de recibir una propuesta de un club élite europeo. (Fuente: El Nacional)

En cuanto a la plantilla, el Liverpool se prepara para reemplazar a Mohamed Salah y estaría siguiendo de cerca al extremo del Brighton & Hove Albion, Yankuba Minteh, con una oferta que superaría £100 millones ($132 millones). (Fuente: Footy-Africa)

El mediocampista del Nottingham Forest, Elliott Anderson, está dispuesto a dejar su club para avanzar en su carrera, lo que genera interés del Manchester United y el Newcastle United. (Fuente: TEAMtalk)

La Juventus se ha fijado en Yves Bissouma, mediocampista del Tottenham, tras no poder fichar a Sergej Milinković-Savić, quien renovó con el Al Hilal. (Fuente: Tuttosport)

Vasco da Gama pide alrededor de €40 millones ($46.5 millones) por el joven delantero Rayan, pretendido también por el Arsenal y el Tottenham, luego de rechazar una oferta de €25 millones ($29.1 millones) del Real Betis. (Fuente: NT Vascaínos)

El Chelsea lidera la carrera por el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, tras presentar una propuesta “muy emocionante”. El Arsenal, el Liverpool y el Manchester United podrían sumarse en 2026, mientras que el Real Madrid también ha mostrado interés, y el jugador no descarta sumarse al club español para reunirse con su excompañero Dean Huijsen. (Fuente: TEAMtalk)

Si Vinícius Jr sale al mercado, el Chelsea, el Manchester City, el Manchester United, el Bayern Múnich y el PSG estarían listos para pujar por él, con especial interés de los franceses.

El Manchester United ha contactado a West Ham por el mediocampista Lucas Paquetá, quien podría salir en enero. (Fuente: indykalia)

LaLiga

Real Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Rodrygo podría salir del Real Madrid en enero en busca de más minutos y aumentar sus opciones de jugar con Brasil en el Mundial 2026; el Arsenal y el Tottenham también están interesados. (Fuente: TBR Football)

El Barcelona planea activar la cláusula de €30 millones ($34.9 millones) por el joven atacante del Levante, Karl Etta Eyong, para luego cederlo en préstamo. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid ha puesto los ojos en el extremo de 17 años del Bayern, Lennart Karl, considerado su próxima joya a futuro. (Fuente: Defensa Central)