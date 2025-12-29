Mercado de fichajes: el Liverpool busca un digno sucesor para Van Dijk; Rodrygo tiene precio para irse del Madrid

El año 2025 está por llegar a su fin y con ello, la primera parte de la temporada 2025-2026 de las grandes ligas del planeta como LaLiga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y otras más, por lo que se acerca un nuevo mercado de fichajes.



Pensando en lo mejor para cerrar la campaña el próximo año, además de los torneos internacionales que están en disputa como la UEFA Champions League, la Europa League y la Conference League, los equipos ya están analizando cómo armarse en diferentes zonas del campo, así que los rumores del mercado de fichajes están más fuertes que nunca.



Al mismo tiempo, los clubes buscarán desprenderse de jugadores que ya no entran en planes debido a su pobre desempeño, por conflictos con la directiva, descontento o simplemente para inyectar algo de efectivo a sus arcas.



Aquí están las últimas noticias de rumores del Viejo Continente:

Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, gusta para ser el sucesor de Virgil van Dijk en el Liverpool | Francesco Scaccianoce - Inter/GettyImages

El Liverpool está dispuesto a poner 108 millones de dólares para adquirir al italiano Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, a quien considerarían un digno sucesor a largo plazo para el neerlandés Virgil van Dijk. Se espera que La Gran Culebra acepte dicha oferta. (Fuente: Football Insider)

Sin embargo, los Reds no son los únicos interesados en el central, ya que supuestamente el Barcelona de España estaría pensando seriamente en ofrecer a cambio al canterano Gavi Páez, a la espera de una respuesta positiva. (Fuente: El Nacional)

En un intento desesperado por reforzar el centro del campo, plagado de lesiones, se menciona que el Manchester United hará una oferta a precio reducido por el centrocampista James Garner, del Everton, quien se formó en la cantera del club. (Fuente: Daily Mail)

Ahora bien, los Red Devils tienen otras alternativas para dicho puesto, aunque sería hasta el verano, ya que ha estado monitoreando al francés Manu Koné, de la AS Roma de Italia. Es posible que el mediocentro galo no esté disponible en este invierno, pero el equipo estaría dispuesto a pagar 76.5 millones de dólares al finalizar la presente temporada. (Fuente: CaughtOffside)

Por otro lado, la oferta del Liverpool de 82.4 millones de dólares por el centrocampista francés Eduardo Camavinga, del Real Madrid, ha sido rechazada rotundamente, ya que los merengues no tienen ninguna intención de dejarlo ir. (Fuente: Fichajes)

Hay competencia entre el Manchester United y el Real Madrid para hacerse con la joven promesa del AZ Alkmaar de los Países Bajos, Kees Smit, aunque también está en el radar del Newcastle United, el Barcelona y el Borussia Dortmund de Alemania. Se espera que el centrocampista neerlandés tenga un valor de 70.6 millones de dólares. (Fuente: The Athletic)

Se rumora que el portugués Bruno Fernandes ha disputado su último choque con el Manchester United. Se espera que el emblemático centrocampista regrese a las canchas hasta mediados de enero, una vez que supere su actual lesión de pantorrilla, pero para ese momento podría ya haber sido vendido a Arabia Saudita debido al gran interés que existe por sus servicios. (Fuente: Football Insider)

Si el Arsenal hubiera mostrado un interés real y concreto, para el mes de enero el ghanés Antoine Semenyo hubiera tenido como destino Londres. De cualquier forma, el extremo derecho del Bournemouth sigue siendo monitoreado por el Liverpool y el Manchester City, mientras el Chelsea y el Tottenham fueron rechazados por el africano. (Fuente: The Athletic)

El extremo derecho Raheem Sterling podría poner fin a su purgatorio en el Chelsea, ya que podría ser transferido en enero al Crystal Palace o al Fulham, pues se cree que ambos conjuntos están interesados en ficharlo. (Fuente: Flashscore)

Se espera que el defensa central del Aston Villa, el español Pau Torres, se deje seducir por el Barcelona, a pesar del deseo del técnico español Unai Emery por retener al ex del Villarreal. (Fuente: Football Insider)

El inglés Jesse Lingard se convirtió en la estrella del FC Seúl | MB Media/GettyImages

El Real Madrid ha rechazado una oferta inicial del Manchester City por el brasileño Rodrygo Goes. El club de la Premier League proponía un acuerdo inicial de 70.6 millones de dólares con un poco más de 20 mdd adicionales en variables, pero en la Casa Blanca exigen más de 90 mdd garantizados por su delantero. (Fuente: Fichajes)

Se rumorea que el Barcelona tiene entre sus planes hacerse concretar el fichaje del defensa neerlandés Nathan Aké, del Manchester City, pero entraría en enfrentamiento directo con el West Ham United para lograr su cometido. No obstante, el Bournemouth, el Crystal Palace y el Fulham también han mostrado interés en el zaguero, que podría costar hasta 41.2 millones de dólares. (Fuente: CaughtOffside)

El inglés Jesse Lingard, ex del Manchester United, podría fichar por LaLiga tras anunciar el fin de su estancia en el FC Seoul de Corea del Sur. El Celta de Vigo, el Sevilla e incluso el Real Oviedo, que lucha por la permanencia, se han barajeado como posibles destinos para el mediocentro ofensivo. (Fuente: Fichajes)

A pesar del gran interés del Manchester United, el portugués Rúben Neves está dispuesto a reducir en dos tercios el salario que gana con el Al Hilal de Arabia Saudita para fichar con el Real Madrid este invierno, una decisión que ha desconcertado a su agente, Jorge Mendes. (Fuente: DefensaCentral)

Puede que Nico Williams esté deseando fichar con el Barcelona tras haberlos desairado públicamente durante el verano, pero el club catalán ha descartado cualquier futuro fichaje del delantero del Athletic Club. (Fuente: El Nacional)

Finalmente, el Real Madrid ha identificado a Simon Eriksson, la joven promesa sueca de 19 años del IF Elfsborg, como el sustituto ideal del belga Thibaut Courtois en los próximos años. (Fuente: DefensaCentral)