Mercado de fichajes: el Liverpool buscaría a una figura del PSG en invierno; Lewandowski, Rodrygo, Harry Kane y más

El mercado de invierno calienta motores con movimientos de alto impacto en la Premier League y La Liga. Clubes como el Liverpool buscan revitalizar su mediocampo con Vitinha, y el Manchester United persigue a Conor Gallagher. En España, el Real Madrid vive un clima de tensión por Xabi Alonso, con figuras como Zidane en el horizonte, mientras que el Barcelona ve frustrado su intento por Harry Kane.

Premier League

El Liverpool ve a la estrella del Paris Saint-Germain, Vitinha, como una "adición estratégica" que podría revitalizar su mediocampo. Los actuales campeones de la Premier League están dispuestos a llegar a extremos similares a los del Real Madrid, con los Reds dispuestos a pagar cerca de la oferta de 150 millones de euros de Los Blancos. (Fuente: Fichajes)

En cuanto a las bandas, se cree que Arne Slot ha solicitado personalmente el fichaje del destacado jugador del Bournemouth, Antoine Semenyo, en enero. Los Reds podrían reforzar su ataque tras seis derrotas en la Premier League en siete partidos. (Fuente: Fichajes)

Antoine Semenyo, Bournemouth - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

Por último, en lo referente al Liverpool, se dice que el club está considerando a varios delanteros con "condiciones de mercado favorables" durante el invierno. Los 276 millones de dólares gastados en Hugo Ekitiké y Alexander Isak han rendido solo cuatro goles entre la máxima categoría inglesa y la Champions League en 23 apariciones combinadas. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Chelsea quiere al dúo del FC Porto, Samu Aghehowa y Victor Froholdt. El Tottenham también está interesado en Aghehowa, lo que podría provocar una batalla londinense por el joven de 21 años. (Fuente: TEAMtalk)

A pesar del inminente regreso de Gabriel Jesus de una lesión del ligamento cruzado anterior, el Arsenal planea vender al brasileño en enero. El exdelantero del Manchester City luchó contra múltiples períodos en la enfermería mientras los Gunners pasaban a Kai Havertz y Viktor Gyökeres. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United está "liderando la carrera" por el internacional de Inglaterra y del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, aunque se enfrenta a la competencia de otros equipos de la Premier League. (Fuente: AS)

El West Ham United está sopesando la posibilidad de fichar al internacional de México y del AC Milan, Santiago Giménez, en enero. Niclas Füllkrug podría salir pronto, aunque los Hammers se enfrentan a la competencia percibida del Brentford y el Sunderland. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City no dudaría en hacer una oferta por la estrella del Newcastle, Tino Livramento. Sin embargo, la decisión final depende de lo que le apetezca al defensa. (Fuente: TEAMtalk)

La Liga

En medio de un creciente descontento con Xabi Alonso en todo el club, el Real Madrid ha identificado a Zinedine Zidane como un posible reemplazo. Se cree que el francés, que estaría esperando para hacerse cargo de la selección nacional de Francia después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es actualmente un agente libre. (Fuente: indykaila)

El intento del Barcelona de fichar a Harry Kane parece haber fracasado. El inglés está interesado en quedarse en el Bayern Múnich dada la estabilidad y la situación. El Mundial también está impidiendo que Kane tome una decisión precipitada. (Fuente: Sport Bild)

Harry Kane, FC Bayern München | Sebastian Widmann/GettyImages

De posibles llegadas a posibles salidas, Robert Lewandowksi ha descartado un traspaso al Fenerbahçe. El delantero polaco no está interesado en un movimiento en enero, aunque la situación parece fluida. (Fuente: Florian Plettenberg)

Endrick, Rodrygo y Ferland Mendy, todos en el centro de las especulaciones de traspaso, están descontentos con la forma en que Alonso está manejando el Real Madrid. El creciente descontento podría llevar a los jugadores a despedirse de la capital española. (Fuente: COPE)

El Real Madrid ha decidido que Nico Paz será su primer fichaje para la temporada 2026-27. El argentino ya ha dicho que sí a dejar el Como y volver a la capital española el próximo verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

El mediocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, podría sentirse tentado por un movimiento a la Premier League, aunque el Atléti quiere retener al español. El Chelsea parece estar intensificando su enfoque mientras busca refuerzos para el mediocampo. (Fuente: CaughtOffside)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES