Mercado de fichajes: el Liverpool define plazo para Arne Slot; Valverde, João Neves y más

La Premier League y LaLiga atraviesan un momento de alta tensión en el mercado, con movimientos que podrían alterar por completo el rumbo de clubes como el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United, el Chelsea, el Manchester City, el Newcastle United y el West Ham United, así como del Barcelona y el Real Madrid. Desde gigantes que planean inversiones millonarias hasta jugadores que replantean su futuro inmediato, el panorama se mueve rápido y sin aviso. Cada negociación parece abrir una historia nueva… y ninguna está cerrada todavía.

Premier League

Liverpool v Nottingham Forest - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

El Liverpool, cuyos dueños mantienen plena confianza en su entrenador, está dispuesto a darle a Arne Slot hasta finales de 2025 para recuperar el nivel del club antes de considerar despedirlo. (Fuente: Indykalia)

Los intentos de Slot por revertir la situación del Liverpool podrían recibir un impulso con un gasto fuerte en invierno. Se cree que el Liverpool prepara una oferta de 160 millones de euros (184.3 millones de dólares) por el jugador del Paris Saint-Germain, João Neves. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal se ha abierto paso en la competida carrera por el defensa central del Nottingham Forest, Murillo. El Chelsea y el Barcelona también están atentos. (Fuente: CaughtOffside)

Si Jadon Sancho concreta su salida definitiva de el Manchester United y logra un “fichaje de ensueño” regresando por tercera vez al Borussia Dortmund, el jugador cedido al Aston Villa tendría que reducir su salario semanal, actualmente de 393,000 dólares, a la mitad para ajustarse a la estructura salarial del club alemán. (Fuente: The Mirror)

La decisión de Tino Livramento de retrasar negociaciones sobre una extensión con el Newcastle United hasta después del Mundial 2026 le ha dado esperanza al Manchester City de poder ficharlo. (Fuente: Football Insider)

Se avecina una guerra de ofertas a cuatro bandas por el jugador del Liverpool, Federico Chiesa. El Inter y el AC Milan, así como la Roma y el Napoli, estarían interesados. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United mantiene conversaciones avanzadas con los Wolverhampton Wanderers para un fichaje en enero del mediocampista brasileño João Gomes, operación que podría alcanzar los 50 millones de euros (57.6 millones de dólares). (Fuente: Trivela)

El Arsenal podría convertirse en un destino inesperado para Scott McTominay si el exmediocampista del Manchester United regresa a la Premier League. (Fuente: CaughtOffside)

En su intento por convencer a Antoine Semenyo de fichar por Old Trafford en lugar de clubes como el Liverpool o el Manchester City, el Manchester United planea ofrecer al delantero del Bournemouth su número favorito: el 24. (Fuente: The Mirror)

LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Lejos de conformarse con perseguir a Neves, el Liverpool también ha sido vinculado con una posible oferta de 150 millones de euros (172.8 millones de dólares) por el mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde, además de duplicar su salario. (Fuente: Fichajes)

Pep Guardiola ha retirado el interés del Manchester City por el mediocampista del Barcelona, Gavi, quien también es objetivo del PSG. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona ha señalado al jugador del Chelsea, Pedro Neto, como objetivo principal para 2026. Sin embargo, el precio de 80 millones de euros (70.4 millones de libras, 92.2 millones de dólares) fijado por el Chelsea podría resultar prohibitivo. (Fuente: Fichajes)

El Aston Villa se ha unido al Brighton & Hove Albion en su intento por fichar a préstamo en enero a el jugador del Real Madrid, Gonzalo García. (Fuente: Football Insider)

El Real Madrid ha prometido reforzar su defensa el próximo verano sin gastar un solo centavo en traspasos. Esto deja al club con tres opciones claras en la agencia libre: el jugador del Liverpool, Ibrahima Konaté, Marc Guéhi del Crystal Palace y Dayot Upamecano del Bayern Munich. (Fuente: Fichajes)

