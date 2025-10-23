Mercado de fichajes: el Liverpool deja decidir a Salah; Lewandoski, Nico Paz, Julián Álvarez y más

El mercado de fichajes no para en Europa, con movimientos constantes. Los grandes clubes del continente están atentos a cualquier cambio repentino en otra institución para poder cazar a esos futbolistas relegados.

Estos son los rumores sobre traspasos en la Premier League, LaLiga y otras ligas de Europa con jugadores muy apetecibles para muchos clubes.

PREMIER LEAGUE

Crystal Palace v Bournemouth - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El Manchester United, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur están interesados ​​en fichar al delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, que descartó renovar su contrato, a 18 meses de finalizar su contrato. El internacional francés podría estar disponible por unos 53,5 millones de dólares. (Fuente: The Daily Briefing)

Un centrocampista también es una prioridad para el Manchester United en 2026, y Manu Koné, de la Roma, se perfila como un objetivo fuerte. (Fuente: United in Focus)

El Liverpool no tiene previsto desprenderse del extremo Mohamed Salah ni en enero ni en verano, pero es probable que el internacional egipcio tenga la decisión final sobre su futuro en Anfield. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal y el Chelsea están dispuestos a intentar convencer al centrocampista del Como, Nico Paz, de que desista de su regreso al Real Madrid. (Fuente: Mundo Deportivo)

Podría haber otra batalla de fichajes entre los rivales londinenses, ya que Chelsea y Tottenham están explorando fichajes para los delanteros Dušan Vlahović de la Juventus y Samu Aghehowa del Porto. (Fuente: TEAMtalk)

LALIGA

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Robert Lewandowski podría fichar por el Manchester United el próximo verano si el Barcelona no activa la cláusula de extensión de su contrato. (Fuente: Daily Star). Otra opción para Lewandowski es fichar por el Al Nassr de Arabia Saudí, donde Cristiano Ronaldo ha solicitado expresamente su llegada. (Fuente: Fichajes)

Julián Álvarez ha aceptado que necesita dejar el Atlético de Madrid en 2026 para impulsar su carrera. Se sabe que el Barcelona está interesado en ficharlo. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City por el fichaje del defensa de River Plate, Lautaro Rivero, de 21 años. (Fuente: Defensa Central)

El Sevilla es el último equipo en sumarse a la puja por el delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee. (Fuente: Gol Digital)

SERIE A

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Quality Sport Images/GettyImages

El AC Milan sigue interesado en el delantero del Real Madrid, Gonzalo García, y planea pedirle a Luka Modrić que intente convencer al joven delantero para que busque un reencuentro en Italia. (Fuente: Milanlive)

La temporada 2025/26 no ha comenzado de la mejor manera para el Napoli, vigente campeón de la Serie A, y Antonio Conte corre peligro. Fuentes desde Italia aseguran que la directiva monitoriza la evolución del equipo con lupa, y que cualquier recaída podría llevar a la destitución inmediata de su entrenador, sobre todo después del último 6-2 en contra ante PSV por Champions League. (Fuente: Fichajes)

BUNDESLIGA

VfL Wolfsburg v VfB Stuttgart - Bundesliga | Fabio Deinert/GettyImages

El Manchester United quiere a Angelo Stiller y estaría dispuesto a pagar los más de 60 millones de dólares que Stuttgart pediría por él. (Fuente: Florian Plettenberg)

