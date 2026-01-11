Mercado de fichajes: El Liverpool le arrebataría una estrella al Manchester United; Dembélé, Vinícius Júnior y más

El mercado invernal es una oportunidad estratégica para que los clubes corrijan carencias, cubran bajas por lesión o refuercen sus opciones al título mediante soluciones de emergencia. Funciona como un impulso inmediato que renueva la moral del equipo y permite ajustar objetivos tácticos a mitad de temporada.

Aunque conlleva mayor urgencia, este periodo facilita movimientos clave con jugadores de rápida adaptación que pueden transformar el rendimiento de una plantilla. Fichajes estratégicos realizados en esta ventana han demostrado ser determinantes para alcanzar el éxito y salvar campañas que parecían perdidas.

A continuación te contamos los movimientos que suenan con más fuerza en la Premier League, LaLiga y otras ligas del mundo.

Premier League

Hay una batalla de cuatro frentes en la Premier League por el delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. El internacional francés ha estado durante mucho tiempo en el radar del Liverpool, aunque el Arsenal, el Chelsea y el Manchester City también acechan al veloz extremo. (Fuente: Fichajes)

Liverpool también es considerado un ferviente admirador de la sensación del RB Leipzig, Yan Diomande. El delantero, tasado en 120 millones de euros, ha sido catalogado como el reemplazo ideal de Mohamed Salah y se piensa que prioriza un traspaso a Anfield por encima de cualquier acercamiento del Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-LEIPZIG | ODD ANDERSEN/GettyImages

Se considera que Gabriel Martinelli está de salida en el Arsenal mientras "planea" su llegada a un nuevo club la próxima temporada. Para el verano, el internacional brasileño tendrá 25 años y le restará un año de contrato. (Fuente: Indykaila)

La búsqueda del Manchester United por Elliot Anderson este verano se ha complicado por el interés de otros rivales de la élite de la Premier League, a excepción del Arsenal, de quien no se espera que puje por la estrella del Nottingham Forest de 120.7 millones de euros ni por ningún otro centrocampista este año. (Fuente: The Athletic)

La joven promesa del Wolverhampton Wanderers, Mateus Mane, ha generado interés en "más de la mitad de la Premier League", incluyendo a clubes como el Liverpool y el Manchester United. Sin embargo, los colistas de la división no tienen intención de hacer caja con el jugador de 18 años este mes. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool ha dado los primeros pasos para reclutar al talentoso joven delantero del RB Leipzig, Antonio Nusa. (Fuente: Indykaila)

La Liga

El Arsenal ha sido vinculado con un interés por Vinícius Junior, del Real Madrid, quien estará disponible para la venta este verano si aún no ha acordado un nuevo contrato con el gigante español. (Fuente: Fichajes)

Hansi Flick está conforme con desprenderse de uno de los capitanes del Barcelona, Ronald Araujo, por una cifra de 40 millones de euros este verano. (Fuente: El Nacional)

Apenas seis meses después de llegar como el defensa más caro en la historia del Real Madrid, el futuro de Dean Huijsen se ha sumido en la incertidumbre. Se piensa que el presidente Florentino Pérez está presionando para que su club fiche a un reemplazo este año. (Fuente: DefensaCentral)

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup previews | NurPhoto/GettyImages

Castello Lukeba, del RB Leipzig, ha sido señalado como una posible adición para el centro de la zaga del Real Madrid. (Fuente: DefensaCentral)

La ecléctica pareja del Porto y el Stuttgart han sido vinculados con un traspaso invernal por Roony Bardghji, del Barcelona. El gigante catalán está preparado para rechazar cualquier oferta, ya sea permanente o en calidad de préstamo, por el suplente de garantías de Lamine Yamal. (Fuente: Fichajes)

Resto del Mundo

Ousmane Dembélé ha rechazado una oferta de contrato del PSG por valor de 30 millones de euros y, en su lugar, se cree que exige el doble de esa suma. (Fuente: Foot Mercato)

El futuro de Dembélé se describe como "en el aire", con varios "gigantes europeos" no identificados siguiendo de cerca la situación en caso de que el poseedor del Balón de Oro cumpla su amenaza de abandonar el club si no se cumplen sus condiciones. (Fuente: Fichajes)

Paris Saint-Germain v Paris FC - Ligue 1 McDonald's 2025-2026 | Xavier Laine/GettyImages

Fenerbahçe ha acordado términos personales con Ademola Lookman y se dispone a viajar a Bérgamo la próxima semana para entablar negociaciones directas con la Atalanta sobre una cifra de traspaso adecuada. (Fuente: Hurriyet)

La estrella del Orlando City, Luis Muriel, se prepara para dejar la MLS y regresar a su Colombia natal con el Junior FC. (Fuente: LAFM)