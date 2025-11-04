Mercado de fichajes: el Liverpool persigue a una estrella del Real Madrid y otra del PSG; Harry Kane, Mainoo y más

El mercado de fichajes nunca descansa. Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga buscan reforzar sus plantillas con los jugadores adecuados. A continuación, la información más reciente sobre los movimientos de los gigantes europeos.

Premier League

Muchos dentro del Tottenham Hotspur esperan que el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, regrese al club el próximo verano a pesar de la competencia del Barcelona. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United ha llegado a un "compromiso" con el mediocampista Kobbie Mainoo para cederlo en enero. El Napoli lidera la carrera por su fichaje y podría acordar una cesión con una opción de compra que se volvería obligatoria si se cumplen ciertas condiciones. (Fuente: Sacha Tavolieri)

Si Mainoo se va del Man Utd, abriría la puerta a la llegada de un nuevo mediocampista en enero. Conor Gallagher del Atlético de Madrid, Morten Hjulmand del Sporting CP y Elliott Anderson del Nottingham Forest son los tres principales objetivos. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool está listo para gastar un total de 230 millones de libras (302,1 millones de dólares) para fichar a tres jugadores en enero. Los mediocampistas Eduardo Camavinga y Vitinha, del Real Madrid y el Paris Saint-Germain respectivamente, son objetivos prioritarios junto con el defensa central del Inter, Alessandro Bastoni. (Fuente: Fichajes)

Por otro lado, el Liverpool está en una "carrera abierta" para fichar al defensa central del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, cuando expire su contrato el próximo verano. Chelsea, Man Utd y Real Madrid están todos detrás de su fichaje. (Fuente: Football Insider)

1. FC Köln v FC Bayern München - DFB Cup: Round Two | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

El Chelsea se ha adelantado al Man Utd y al Newcastle United en la persecución del portero del Barcelona, Marc-André ter Stegen, quien es libre de dejar el club en enero. (Fuente: E-Notícies)

También vinculado con un traslado al Chelsea está el extremo del AC Milan, Rafael Leão. Los Blues están listos para pagar 120 millones de dólares (105,4 millones de libras, 138,4 millones de dólares) y el Milan estaría dispuesto a hacer negocios por ese precio. (Fuente: Fichajes)

El Leicester City está trabajando en un plan para mantener al joven extremo Jeremy Monga en el club ante el interés del Manchester City y el Man Utd. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha hablado con el entrenador Xabi Alonso para conocer su opinión sobre el futuro del extremo Vinicius Junior. A pesar de la creciente grieta entre los dos, Alonso está interesado en retener al brasileño y cree que la situación puede repararse. (Fuente: Defensa Central)

Sin embargo, un extremo que podría dejar el Real Madrid es Rodrygo. La frustración por su papel limitado ha hecho que abra la puerta a una salida en enero y sus representantes han hablado tanto con el Arsenal como con el Tottenham. (Fuente: TBR Football)

El Real Madrid se ha puesto en contacto con el agente del delantero del Levante, Karl Etta Eyong, pero el jugador de 22 años ha indicado una preferencia por unirse al Barcelona. (Fuente: SPORT)

Hansi Flick está "desesperado" por mantener a Marcus Rashford en el Barcelona cuando finalice su cesión procedente del Man Utd, pero la situación financiera del club significa que un acuerdo está lejos de ser una certeza. (Fuente: talkSPORT)