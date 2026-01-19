Mercado de fichajes: el Liverpool prepara una gran oferta por Van de Ven; Michael Olise, Enzo Fernández y más

El mercado de fichajes empieza a tomar forma con movimientos que prometen sacudir a la Premier League y a LaLiga. El Liverpool valora una inversión fuerte en defensa, mientras el Real Madrid analiza una operación galáctica que rompería el mercado. El Chelsea, el Manchester United y el Tottenham también aparecen activos, con ventas y apuestas estratégicas sobre la mesa. Entre jóvenes promesas, figuras consolidadas y posibles regresos inesperados, los rumores dibujan un escenario intenso que puede cambiar el panorama de varios gigantes europeos.

Premier League

El Liverpool analiza presentar una oferta de 90 millones de euros ($104.5 millones) por el defensor del Tottenham, Micky van de Ven. El club londinense no quiere perder a su zaguero clave, pero una propuesta de ese monto obligaría a sentarse a negociar. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United mantiene su interés en el mediocampista del Wolverhampton, João Gomes. El brasileño es una prioridad para el Napoli, aunque el campeón de la Serie A aún no logra un acuerdo con los Wolves. El Crystal Palace también está atento. (Fuente: CaughtOffside)

Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El Newcastle estaría dispuesto a poner a la venta al extremo Anthony Gordon este verano, objetivo del Arsenal. (Fuente: Indykaila)

El Chelsea también estaría abierto a vender a Enzo Fernández si llega una oferta adecuada. El Real Madrid es admirador de largo plazo del campeón del mundo argentino. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham estaría listo para invertir €50 millones ($58 millones) en el joven del Manchester City, Oscar Bobb, en enero, con la intención de cambiar el rumbo de su temporada. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United es uno de los tres clubes de la Premier League interesados en el defensor de la Juventus, Pierre Kalulu. El Aston Villa y el Tottenham también siguen de cerca al jugador, valorado en €30 millones ($34.8 millones). (Fuente: Calciomercato)

El representante del portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, abrió la puerta a un posible regreso a la Serie A si surge una buena oportunidad. (Fuente: RAI Sport)

El principal objetivo del Chelsea, Jérémy Jacquet, presiona para salir del Rennes y ya comunicó al club su deseo de marcharse. (Fuente: talkSPORT)

LaLiga

Michael Olise, del Bayern Múnich, ha sido señalado como el próximo “galáctico” del Real Madrid. El club español analiza seriamente una oferta de €180 millones ($208.9 millones) por un jugador que también ha estado en la órbita del Liverpool. (Fuente: Fichajes)

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-BAYERN MUNICH | RONNY HARTMANN/GettyImages

El defensor juvenil del Barcelona, Andrés Cuenca, podría seguir el camino de salida del Camp Nou. El Como y el AC Milan compiten por el zaguero de 18 años. (Fuente: Mundo Deportivo)

Florentino Pérez habría confirmado a la directiva que el primer fichaje del Real Madrid en 2026 será el mediocampista del Como, Nico Paz. (Fuente: DefensaCentral)

Si Jürgen Klopp asume el mando del Real Madrid, su refuerzo ideal para el verano sería el delantero del Newcastle, Nick Woltemade. (Fuente: El Nacional)

El joven del Barcelona, Mamadou Mbacke, apunta a un traspaso a la MLS, con el Real Salt Lake City como posible destino. (Fuente: Forbes)

El Real Madrid estaría dispuesto a vender a Franco Mastantuono apenas seis meses después de ficharlo desde River Plate. El argentino tendría un precio cercano a €60 millones ($69.6 millones) y despierta interés en la Premier League y en la Saudi Pro League. (Fuente: Fichajes)

El exmediocampista del Tottenham y del Everton, Dele Alli, figura en la agenda de cuatro clubes de LaLiga: el Elche, el Getafe, el Sevilla y el Real Oviedo. (Fuente: Fichajes)

El Bournemouth y el West Ham han sido vinculados con el joven del Real Betis, Pablo García. (Fuente: Fichajes)

