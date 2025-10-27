Mercado de fichajes: el Liverpool quiere el regreso de Klopp; Lewandowski, Konaté, Rashford y más

El mercado de fichajes no para en Europa, con movimientos constantes por parte de los grandes clubes del continente, que están atentos a cualquier cambio repentino en otra institución para poder cazar a esos futbolistas relegados.

Estos son los rumores sobre traspasos en la Premier League, LaLiga y otras ligas de Europa con jugadores de primer nivel que analizan su próximo destino.

PREMIER LEAGUE

Brentford v Liverpool - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Los directivos de Anfield están cada vez más preocupados por el rendimiento del Liverpool bajo la dirección de Arne Slot y podrían buscar un reencuentro con su exentrenador Jürgen Klopp, quien estaría dispuesto a regresar al club. (Fuente: indykalia)

El Liverpool cree que el extremo del Newcastle United, Anthony Gordon, es el sustituto ideal a largo plazo para Mohamed Salah. (Fuente: Fichajes). Por otro lado, si bien existen preocupaciones sobre el rendimiento de los Reds, Slot no siente presión por parte de los propietarios. (Fuente: Football Insider)

Los directivos del Manchester United no creen que Carlos Baleba merezca su precio de 133 millones de dólares y no reanudarán su búsqueda, salvo que el Brighton rebaje sus exigencias.

(Fuente: Flashscore)

LALIGA

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El copropietario Sir Jim Ratcliffe ha intervenido personalmente para bloquear el traspaso del delantero del Barcelona Robert Lewandowski desde el Manchester United, cuyo elevado salario se considera insostenible en Old Trafford. (Fuente: The Mirror)

El central del Liverpool, Ibrahima Konaté, sigue siendo el principal objetivo defensivo del Real Madrid. (Fuente: Defensa Central)

Se espera que el Barcelona active su opción de fichar al delantero del Manchester United, Marcus Rashford, el próximo verano y podría reunirlo con el delantero del Marsella, Mason Greenwood. (Fuente: The Sun)

Endrick cuenta con varios destinos europeos sobre la mesa, entre ellos un salto a la Premier League. Equipos británicos ya siguen su situación de cerca. En concreto el Brentford aparece como candidato claro para acogerle. La buena relación entre su estructura y el Real Madrid podría facilitar la cesión. Este cambio de escenario permitiría a Endrick acumular minutos competitivos en un entorno exigente. (Fuente: Fichajes)

SERIE A

SSC Napoli v FC Internazionale - Serie A | Francesco Pecoraro/GettyImages

Tras desenamorarse de la vida extradeportiva del Nápoles, el excentrocampista del Manchester United, Scott McTominay, podría dejar la Serie A y pronto volver a la Premier League. (Fuente: The Sun)

Juanlu vive un momento clave en su carrera. El lateral derecho del Sevilla podría abandonar Nervión en el mercado de enero y sumarse al Napoli, que le tiene en su agenda prioritaria. Su rol ha disminuido esta temporada: fue titular en cinco de las primeras diez jornadas y ya no ocupa su lugar con continuidad habitual en el equipo de Matías Almeyda. Si llega una oferta cercana a los 20 millones de dólares, en Sevilla analizarán su salida. (Fuente: Fichajes)

La Juventus se fija en el lateral derecho del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, pero ha identificado a Malo Gusto del Chelsea como una posible alternativa. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

MLS

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Charlotte FC y el New York City FC han ofrecido cerca de 2 millones de dólares para fichar al central del Real Madrid, David Alaba, en el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Fichajes)

