Mercado de fichajes: el Liverpool se interesa por Mbappé; Salah, Cole Palmer y más

Cada vez queda menos para que concluya la temporada en Europa y abra el mercado de fichajes. En la Premier League, Mohamed Salah no vería con malos ojos continuar con su carrera en la MLS. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona sería una de las prioridades para un talentoso jugador del AC Milán.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Aunque el centrocampista del Chelsea, Cole Palmer, ha restado importancia a los rumores de un posible fichaje por el Manchester United, se cree que consideraría la transferencia si recibiera una oferta. (Fuente: Daily Mail)

El Liverpool ha realizado una ambiciosa oferta al Real Madrid por Kylian Mbappé, quien sigue generando opiniones encontradas en España. (Fuente: Fichajes)

Si el Barcelona no ejerce su opción de compra para fichar definitivamente a Marcus Rashford, el extremo no volverá al Manchester United. Le buscarán un nuevo comprador. (Fuente: The Sun)

El extremo del Lyon, Afonso Moreira, es uno de los jugadores que el Manchester United tiene en la mira este verano. (Fuente: A BOLA)

Otro jugador que interesa al Manchester United es el joven de 19 años Prince Amoako Junior, procedente de Nordsjælland. El Paris Saint-Germain también está interesado en el joven extremo. (Fuente: MyJoy)

Darwin Núñez tiene un acuerdo para dejar el Al Hilal este verano. Tanto el Chelsea como la Juventus están interesados ​​en traer de vuelta a Europa al exdelantero del Liverpool. (Fuente: El Observador)

Un traspaso al San Diego FC sigue siendo una posibilidad para la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, cuyo propietario, Sir Mohamed Mansour, continúa presionando para llegar a un acuerdo. (Fuente: talkSPORT)

Liverpool v Crystal Palace - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Arsenal se ha sumado a la puja por el centrocampista del Botafogo, Danilo, quien recientemente ha sido vinculado con el Manchester United. (Fuente: Globo Esporte)

Si bien Liam Delap quiere quedarse y luchar por un puesto en el Chelsea, el delantero es de particular interés para el Newcastle United, que tiene más probabilidades de fichar al inglés que a su compañero Nicolas Jackson. (Fuente: GIVEMESPORT)

El Aston Villa, el Liverpool y el Manchester United siguen de cerca al defensa de la Juventus, Pierre Kalulu, ante la posibilidad de un traspaso este verano. (Fuente: Mark Brus)

La Juventus se mueve con rapidez para intentar cerrar el fichaje del centrocampista del Stuttgart, Angelo Stiller, antes de que el Manchester United inicie una puja que, en última instancia, ganarán los Red Devils. (Fuente: TuttoJuve)

Varios clubes de la parte alta de la Premier League están interesados ​​en fichar al extremo del West Ham United, Crysencio Summerville. (Fuente: The Telegraph)

Phil Foden rechazó el interés del Arsenal, el Chelsea, el Tottenham Hotspur, el Bayern Múnich y clubes de Arabia Saudí para firmar un nuevo contrato con el Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal prepara una oferta de 29 millones de dólares por el central del PSV Eindhoven, Yarek Gasiorowski, que también interesa al Brentford, al Atlético de Madrid y al Borussia Dortmund. (Fuente: SportsBoom)

LaLiga

No se espera que Vinícius Junior abandone el Real Madrid este verano, incluso si no se llega a un acuerdo sobre su contrato, que expira en 2027. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

Los representantes del central del Chelsea, Wesley Fofana, han ofrecido al francés al Barcelona. Los Blues estarían dispuestos a venderlo por unos 35 millones de dólares, pero el Barça prefiere una cesión inicial. (Fuente: Sacha Tavolieri)

Fofana ha dejado claro su interés por fichar por el Barcelona. (Fuente: Fichajes)

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

Mohamed Salah quiere seguir jugando en Europa tras su salida del Liverpool y desea continuar al máximo nivel. El Real Madrid lidera la puja por su fichaje. (Fuente: Mwatan)

El Barcelona tiene dudas sobre el futuro de Ferran Torres en el equipo y está dispuesto a venderlo este verano. El versátil delantero es el principal objetivo del Newcastle. (Fuente: El Nacional)

Cristiano Ronaldo Jr. no está seguro de prolongar su estancia en Arabia Saudí, pues sueña con jugar en Europa. El Real Madrid, el Bayern Múnich y el PSG están interesados ​​en el joven de 15 años. (Fuente: The Sun)

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