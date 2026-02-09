Mercado de fichajes: el Manchester United apunta a una figura del Real Madrid; Pulisic, Cole Palmer y más

La Premier League y LaLiga concentran nombres pesados, decisiones estratégicas y apuestas a futuro que pueden cambiar proyectos enteros. Entre salidas inesperadas, regresos planeados y estrellas en la mira, el tablero del futbol internacional continúa en movimiento.

Premier League

Con Cristiano Ronaldo cada vez más cerca de dejar al Al Nassr, la Saudi Pro League está lista para presentar una oferta muy atractiva al extremo del Liverpool, Mohamed Salah, con la intención de convertirlo en la nueva cara del campeonato. (Fuente: The Mirror)

Pese a que Liam Rosenior calificó de “irreales” los rumores que vinculan al referente del Chelsea, Cole Palmer, con Old Trafford, los propietarios del Manchester United, INEOS, planean fichar al mediocampista este verano. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal, el Tottenham Hotspur y el Manchester United siguen de cerca a Christian Pulisic, quien podría salir del AC Milan al final de la temporada como parte de la reestructuración del plantel. El precio del extremo estadounidense rondaría los 55 millones de euros. (Fuente: Calciomercato)

A pesar de la especulación sobre el futuro de Pep Guardiola en el Etihad, el Manchester City confía en que el técnico español cumplirá su contrato, vigente hasta 2027. El club incluso tiene tres objetivos de mercado para convencerlo: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Michael Kayode (Brentford) y Givairo Read (Feyenoord). (Fuente: The i Paper)

Brentford v Nottingham Forest - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Manchester United prepara una oferta de 40 millones de euros por el defensor central del Real Madrid, Éder Militão, considerado un refuerzo ideal para la zaga de la próxima temporada. (Fuente: Fichajes)

El lateral del Liverpool, Andy Robertson, podría contemplar un regreso al Celtic cuando finalice su contrato al término de la campaña. (Fuente: Sports Boom)

El Tottenham no tiene intención de hacer permanente la estadía de Randal Kolo Muani; todo apunta a su regreso a la Juventus. (Fuente: TEAMtalk)

Ya están listos los contratos para que el Liverpool repatríe a Jarell Quansah, actualmente en el Bayer Leverkusen, y refuerce una defensa corta de efectivos. (Fuente: Football Insider)

El Newcastle United se prepara para competir con el Manchester City por Elliot Anderson y buscar su regreso a St James’ Park si Sandro Tonali sale del club. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Real Madrid perdería la carrera por Dayot Upamecano, quien está finalizando la extensión de su contrato con el Bayern Múnich. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Barcelona se interesa en Emmanuel Mbemba, defensor de 17 años del PSG, visto como una apuesta a futuro. (Fuente: Fichajes)

Vinculado en semanas recientes con el Barcelona, el Chelsea y el Arsenal, la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid parece cada vez más probable. (Fuente: Fichajes)

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-BETIS | THOMAS COEX/GettyImages

El Real Madrid evalúa vender a Brahim Díaz por unos 40 millones de euros; el Bournemouth lo sigue tras perder a Antoine Semenyo. (Fuente: Fichajes)

Hansi Flick consideraría renunciar al Barcelona al final de 2025–26 si Víctor Font gana la presidencia del club. (Fuente: MARCA)

Jürgen Klopp exigiría cuatro fichajes —dos defensas centrales, dos mediocampistas y el regreso de Endrick— para asumir el mando del Real Madrid este verano. (Fuente: Defensa Central)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES