Mercado de fichajes: el Manchester United cambia de opinión sobre Rashford; Mac Allister, Wirtz y más

En la Premier League, el Aston Villa piensa en un plan B en caso de que el 'Dibu' Martínez decida salir del equipo. En LaLiga, mientras tanto, Julián Álvarez no vería con malos ojos seguir en el Atlético de Madrid.

Esta nota fue originalmente publicada por SI FC

Premier League

El Chelsea no está interesado en el centrocampista del Liverpool, Florian Wirtz, quien aún cuenta con la plena confianza de la directiva de Anfield. (Fuente: Fabrizio Romano)

Un sorprendente regreso al Chelsea podría ser una posibilidad para Christopher Nkunku. El AC Milan quiere vender al francés, y el nuevo entrenador de los Blues, Xabi Alonso, trabaja para convencer a la directiva de que deje a un lado su orgullo y vuelva a fichar al versátil delantero. (Fuente: The Chelsea Forum)

Tras rechazar el interés del Arsenal, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur para esperar al Barcelona, ​​Marcus Rashford ha aceptado que tendrá que negociar con el gigante de LaLiga, que no ejercerá su opción de compra de 35 millones de dólares. (Fuente: SPORT)

El Newcastle busca un nuevo delantero tras la venta de Anthony Gordon y está interesado en Bazoumana Touré del Hoffenheim, pero el Manchester United está presionando para cerrar el fichaje del joven de 20 años. (Fuente: Africafoot)

El centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers, ha dado su visto bueno para fichar por el Arsenal este verano. (Fuente: Jamie Dickenson)

Sin embargo, el Manchester City podría bloquear los intentos de los Gunners por fichar a su exjugador, ya que ha estado siguiendo a Rogers desde su marcha al Middlesbrough en 2023. (Fuente: Football Insider)

Ante las dudas sobre el futuro del portero Emiliano Martínez, el Aston Villa se ha unido al Manchester United y al Liverpool en el seguimiento de Bart Verbruggen del Brighton & Hove Albion. (Fuente: SportsBoom)

Goalkeeper Emiliano Martínez of Aston Villa celebrates | SOPA Images/GettyImages

Otro portero que interesa al Aston Villa es Noah Atubolu del Friburgo, cuyo deseo de jugar en la Premier League aún no se ha traducido en ninguna oferta. El Chelsea y el Liverpool también lo admiran, pero, al igual que Villa, prefieren otros jugadores para su posición. (Fuente: SPORT BILD)

En cuanto al Chelsea, los Blues fracasaron en su intento por fichar al portero de la Roma, Mile Svilar, por 58 millones de dólares. (Fuente: Corriere dello Sport)

James Trafford ha advertido al Manchester City que no pasará otra temporada en el banquillo. El Newcastle se perfila como uno de los principales candidatos para fichar al portero. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City está considerando una oferta de 76 millones de dólares del Atlético de Madrid por el centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Si bien el Bayern Múnich insiste públicamente en que Harry Kane no está en venta, el campeón de la Bundesliga iniciaría negociaciones por unos 93 millones de dólares. El inglés se perfila como un objetivo cada vez más viable para el Barcelona si fracasa en su intento por fichar a Julián Álvarez. (Fuente: SPORT)

Álvarez está dispuesto a hacer público su deseo de fichar por el Barcelona si el Atlético de Madrid sigue bloqueando las negociaciones. El director general del Atléti prometió facilitar el traspaso en febrero, y Álvarez espera que cumpla su promesa. (Fuente: El Chiringuito)

Por otro lado, Álvarez no presionará para marcharse y sigue abierto a permanecer en el Atlético. (Fuente: MARCA)

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Nigel French/Allstar/GettyImages

El centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, ha vuelto a ser objetivo del Real Madrid. Al internacional argentino le quedan dos años de contrato y no está negociando una renovación. (Fuente: ElDesmarque)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, espera un resultado favorable en las próximas elecciones antes de poner en marcha sus planes de fichajes, que, además de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, incluyen a Mac Allister, Enzo Fernández del Chelsea y el defensa del Manchester City, Joško Gvardiol. (Fuente: Defensa Central)

El delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, estará disponible como agente libre tras el fracaso de las negociaciones para su renovación. Su prioridad es el Barcelona, ​​pero aún no se le considera un objetivo concreto para el conjunto azulgrana. El Chelsea, el Bayern Múnich y el Napoli figuran entre sus pretendientes. (Fuente: El Nacional)

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