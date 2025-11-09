Mercado de fichajes: el Manchester United hace una oferta por Raphinha; Osimhen, Kobbie Mainoo y más

Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga se preparan para un mercado de fichajes cargado de movimientos y tensiones. Nombres como Erling Haaland, Raphinha y Victor Osimhen protagonizan negociaciones que involucran a equipos como el Manchester City, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Liverpool.

Entre rumores, ofertas millonarias y conflictos internos, el panorama europeo promete sacudir el equilibrio de poder en el fútbol internacional.

Premier League

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Carl Recine/GettyImages

El técnico Pep Guardiola está furioso con el delantero del Manchester City, Erling Haaland, por su deseo de marcharse y unirse al Real Madrid. El entrenador ha tenido choques con altos directivos del club por la decisión de incluir una cláusula de rescisión en el contrato del internacional noruego. (Fuente: Defensa Central)

El Manchester United está listo para ofrecer 120 millones de euros (£105.6 millones / $138.8 millones) para fichar al delantero del Barcelona, Raphinha, si logra clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Podría salir del Manchester United en enero el mediocampista Kobbie Mainoo, ya que el Napoli avanza en las negociaciones por una posible cesión. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Liverpool y el Tottenham Hotspur están interesados en fichar al defensa central del Wolfsburgo, Konstantinos Koulierakis. (Fuente: CaughtOffside)

Mientras tanto, el Liverpool también está interesado en el defensa del Newcastle United, Sven Botman, quien sigue siendo objetivo del Chelsea. (Fuente: Mark Brus)

El Arsenal podría ofrecerle al extremo Leandro Trossard un nuevo contrato en los próximos meses, aunque principalmente como una estrategia para aumentar su valor de mercado antes del verano de 2026. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea ha mantenido conversaciones con el Crystal Palace sobre un posible fichaje del mediocampista Adam Wharton. Las “Águilas” consideran aceptar un intercambio que incluiría el regreso del defensa Trevoh Chalobah. (Fuente: Aarón Ramiro)

El Liverpool lidera la carrera para fichar al delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, aunque el Chelsea, el Manchester United, el Barcelona y el Paris Saint-Germain también compiten por la firma del internacional nigeriano. (Fuente: Fanatik)

LaLiga

Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no está satisfecho con la mentalidad general de su plantilla y desea incorporar jugadores con una mentalidad similar a la suya. Ha identificado al lateral izquierdo del Real Madrid, Ferland Mendy, como un objetivo clave. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid espera obtener una ganancia inesperada de 30 millones de euros (£26.4 millones / $34.7 millones), ya que el Tottenham está interesado en fichar al extremo de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, sobre quien los madridistas poseen una cláusula del 50% de venta futura. (Fuente: Defensa Central)

El Chelsea y el Paris Saint-Germain han surgido como competencia para el Barcelona en la carrera por el lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz.

El delantero del Levante, Karl Etta Eyong, planea dejar el club el próximo verano y, a pesar del interés de varios equipos, su prioridad es unirse al Barcelona. (Fuente: SPORT)

El Barcelona está dispuesto a pagar alrededor de 40 millones de euros (£35.2 millones / $46.3 millones) para fichar al defensa central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, en enero. El técnico Hansi Flick considera urgente reforzar su defensa titular. (Fuente: E-Notícies)