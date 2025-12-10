Mercado de fichajes: el Manchester United incluiría a Rashford en un trueque por una estrella; Ramos, Salah y más

El mercado de fichajes de invierno de enero se abre como una oportunidad crucial para los grandes clubes. En esta ventana, buscan realizar movimientos rápidos y estratégicos para reforzar sus plantillas, suplir carencias y asegurar los fichajes necesarios que les permitan alcanzar sus objetivos y ambiciones en la segunda mitad de la temporada.

Premier League

El Manchester United está interesado en utilizar a Marcus Rashford como moneda de cambio en un acuerdo de trueque para llevar a Bradley Barcola del Paris Saint-Germain a Old Trafford. El delantero francés ha sido valorado en 70 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Sin embargo, Rashford ha informado al United que no deben considerar ninguna oferta rival por sus servicios, siendo el Barcelona su único destino deseado. Dadas las dificultades financieras de los catalanes, incluso existe la posibilidad de que se acuerde otro préstamo para la próxima temporada. (Fuente: TEAMtalk)

Marcus Rashford (FC Barcelona) seen in action during the... | SOPA Images/GettyImages

El Bayern Múnich se ha abierto paso entre la multitud de pretendientes que rodean al infeliz talismán del Liverpool, Mohamed Salah. El interés del Real Madrid ya se ha establecido, mientras que el Barcelona está interesado, pero tendría dificultades para financiar tal movimiento. (Fuente: Fichajes)

La directiva del Liverpool ha decidido vender a Salah este enero. Una vez que el club reciba una oferta adecuada por el delantero de 33 años —cuyo valor aún no ha sido revelado— se espera que activen inmediatamente la cláusula de rescisión de Antoine Semenyo de aproximadamente 74.6 millones de euros. (Fuente: Indykalia)

Semenyo, sin embargo, está "tentado" por un traslado al Arsenal después de distanciarse de la posibilidad de unirse al Tottenham Hotspur. (Fuente: The Sun)

Se ha sugerido que el Manchester United podría hacer una oferta sorpresa por el veterano exdefensa central del Real Madrid, Sergio Ramos. El campeón del mundo de 39 años será agente libre en enero tras confirmar su inminente salida de Monterrey. (Fuente: Fichajes)

Lo que alguna vez se pensó que sería un tranquilo mercado de fichajes de enero para el Chelsea, podría volverse mucho más ruidoso. Los 'Blues' son grandes admiradores tanto de Elliot Anderson del Nottingham Forest como de Adam Wharton del Crystal Palace, dos centrocampistas refinados de la Premier League que también están en la lista de deseos del United. Ante la interminable batalla de Romeo Lavia con las lesiones, el Chelsea podría hacer un movimiento por uno de este costoso dúo tan pronto como el próximo mes. (Source: Si Phillips)

Se espera que el talentoso defensor marfileño del Galatasaray, Wilfried Singo, sea objeto de una oferta de 28 millones de euros por parte del Liverpool. (Fuente: Foot-Sur7)

El Liverpool y el Manchester United están compitiendo por la firma de la joven superestrella del Real Madrid, Arda Güler. (Fuente: CaughtOffside)

El Chelsea está compitiendo con el Aston Villa y el West Ham por la firma del prolífico delantero argentino del Estrasburgo, Joaquín Panichelli. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

El Real Madrid está considerando una oferta por Ibrahima Konaté del Liverpool para cubrir la ausencia del lesionado Éder Militão. Se espera que el defensa central de la Premier League esté disponible por solo 17.2 millones de euros a medida que se acerca a los últimos seis meses de su contrato con el Liverpool. (Fuente: DefensaCentral)

FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOL | STEFANO RELLANDINI/GettyImages

Como alternativa a Konaté, el Real Madrid también ha sido acreditado con interés en Harry Maguire del Manchester United y John Stones del Manchester City como reemplazos de Militão. (Fuente: Fichajes)

Ha surgido la charla de un acuerdo de intercambio entre el AC Milan y el Barcelona este enero, con informes que afirman que se está discutiendo la posibilidad de llevar a Christopher Nkunku a Cataluña a cambio de Robert Lewandowski. (Fuente: Mundo Deportivo)

Hansi Flick está interesado en reforzar el mediocampo del Barcelona con Angelo Stiller del Stuttgart, quien ha estado en el radar del Real Madrid durante mucho tiempo. (Fuente: Fichajes)

