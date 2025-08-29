Mercado de fichajes: el Manchester United piensa en el reemplazo de Amorim; Vinícius Jr, Rodrygo y más

El mercado de fichajes de Europa está en su etapa final pero aún siguen habiendo movimientos y la expectativa por transferencias de último momento es alta.



La temporada 2025/26 ya ha dado comienzo y los equipos deben entrar en ritmo rápido para no tener que correr desde atrás.

A continuación dejamos las últimas noticias y novedades en este viernes 29 de agosto.

LaLiga

Real Oviedo v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Real Madrid no descarta la posibilidad de dejar salir a Vinícius Júnior como agente libre en 2027 tras fracasar en varias oportunidades en alcanzar un acuerdo de renovación. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea se prepara para elevar su oferta por Fermín López, mediocampista del Barcelona, a unos 65 millones de euros. (Fuente: SPORT)

El exentrenador del Real Madrid, José Mourinho, planea ir a la carga por el arquero suplente Andriy Lunin, a quien considera un refuerzo clave. (Fuente: AS)

El Real Madrid recibió un precio de 40 millones de euros por la joven promesa del AZ Alkmaar, Kees Smit. (Fuente: DefensaCentral)

Por su parte, el AC Milan está dispuesto a presentar una oferta de 30 millones de euros para fichar al central del Barcelona, Andreas Christensen. (Fuente: Fichajes)

Premier League

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Manchester United analiza seriamente la destitución de Rúben Amorim tras un flojo arranque de temporada. Un fracaso ante el Burnley este fin de semana podría sentenciar su salida. Entre los posibles reemplazantes figuran el ídolo del Real Madrid, Zinedine Zidane, Julen Lopetegui, también con pasado en los blancos. Además, los técnicos de West Ham United y Wolverhampton aparecen como alternativas en la carpeta de la dirigencia d elos red devils. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool evalúa un movimiento de último momento por el delantero del Real Madrid, Rodrygo. (Fuente: Anfield Index)

El lateral derecho del Arsenal, Ben White, surgió como posible objetivo para el Chelsea. (Fuente: Si Phillips)

El mediocampista del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, ha despertado interés en el Manchester United, mientras que Newcastle United, Everton, West Ham y Crystal Palace también siguen de cerca al internacional inglés. (Fuente: TBR Football)

El lateral izquierdo del United, Tyrell Malacia, actualmente marginado, recibió una propuesta del Elche de LaLiga. (Fuente: VI)

El Manchester City aceptó una oferta de 17 millones de euros del AC Milan por Manuel Akanji, quien ya tiene sobre la mesa un contrato por cinco años. (Fuente: Esteemed Kompany)

Más noticias sobre el mercado de fichajes