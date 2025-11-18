Mercado de fichajes: el Manchester United prepara fichaje de más de 130 mdd; Zidane, Haaland, Vinicius y más

Con el inicio del nuevo año a la vuelta de la esquina, el mercado de fichajes de invierno se prepara para abrir sus puertas. Esta ventana de transferencias será crucial, ya que los grandes clubes de la Premier League y LaLiga buscarán activamente utilizarla para realizar ajustes tácticos y estratégicos, reforzando sus plantillas en posiciones clave con la mira puesta en afrontar la segunda mitad de la temporada y alcanzar sus objetivos de liga y copas europeas.

Premier League

El Manchester United ha presentado una oferta oficial por Adam Wharton del Crystal Palace con la esperanza de ganarle la firma al Liverpool. La suma exacta no ha sido revelada, pero se cree que los Eagles valoran a su mediocampista estrella en más de 131.6 millones de dólares. (Fuente: Indykalia)

Wharton no es el único objetivo del mediocampo del United que se cree que costará mucho dinero. Elliot Anderson no estará disponible para la venta en enero y si los Red Devils quieren buscar su contratación, el Nottingham Forest exige una tarifa récord para el club de más de 130 millones de dólares. (Fuente: The Telegraph)

El mediocampista de los Wolverhampton Wanderers, João Gomes, es otro objetivo para el United, aunque esperan que su equipo descienda este verano para evitar pagar una prima por el brasileño. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal ha acordado una oferta de 60 millones de euros (53 millones de libras, 69.7 millones de dólares) con 20 millones de euros adicionales en bonificaciones "alcanzables" por el delantero estrella del Real Madrid, Rodrygo. Se dice que el entrenador del Madrid, Xabi Alonso, está dispuesto a aceptar tal enfoque. (Fuente: Football365)

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Marc Atkins/GettyImages

La oferta de contrato más reciente del Liverpool para Ibrahima Konaté, que se describe como "muy generosa", será la última de la temporada. (Fuente: Sacha Tavolieri)

El agente de Conor Gallagher se ha puesto en contacto con el Man Utd en busca de un traspaso de invierno. Se cree que el jugador del Atlético Madrid está interesado en mudarse a Old Trafford. (Fuente: Indykalia)

Chelsea ha presentado una oferta inicial de 10 millones de euros (8,8 millones de libras, 11,6 millones de dólares) por el niño prodigio de 17 años del Cruzeiro, Felipe Morais, que tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros en su contrato. Si bien el club brasileño no espera que nadie pague nueve dígitos por un jugador con cero apariciones en el primer equipo, los Blues tendrán que desembolsar más dinero para conseguir a su objetivo. (Fuente: PH Cruzeirense)

El Man Utd tendrá que pagar 80 millones de euros (70,6 millones de libras, 93 millones de dólares) si quiere fichar a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El Chelsea también está interesado en el velocista. (Fuente: Sky Sport Switzerland)

El Bayern de Múnich no tiene planes de devolver a Nicolas Jackson al Chelsea este invierno. (Fuente: Florian Plettenberg)

La puerta a un traspaso de Kenan Yıldız se ha abierto ligeramente tras la revelación de que la Juventus no está dispuesta a satisfacer sus demandas salariales anuales de 6 millones de euros (5,3 millones de libras, 7 millones de dólares). El Arsenal y el Chelsea, que operan con salarios mucho más altos que el equipo de la Serie A, están al acecho con intención. (Fuente: CaughtOffside)

El prolífico delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, será ofrecido al Manchester United este verano, ya que los Red Devils buscan un nuevo delantero. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

Zinedine Zidane ha sido vinculado con un sensacional regreso al banquillo del Real Madrid por tercera vez a medida que aumenta la presión sobre Xabi Alonso. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona está siguiendo de cerca un improbable regreso a Cataluña de João Cancelo, que actualmente juega en el Al Hilal. (Fuente: Ekrem Konur)

El propuesto traspaso de Erling Haaland al Real Madrid —que el delantero del Manchester City está dispuesto a realizar— solo puede ocurrir si Vinicius Junior no firma un nuevo contrato con los gigantes españoles. (Fuente: DefensaCentral)

El Paris Saint-Germain aún no pierde la esperanza de ganar la carrera por Julián Álvarez a pesar del interés de Chelsea y Barcelona. (Fuente: Sky Sport Switzerland)

Atletico de Madrid v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Denis Doyle/GettyImages

El Barcelona está dispuesto a competir con el Real Madrid por Dayot Upamecano. Se cree que las conversaciones sobre una extensión de contrato con el Bayern de Múnich están "estancadas", con clubes como el Manchester United y el Liverpool también esperando. (Fuente: Ekrem Konur)