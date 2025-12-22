Mercado de fichajes: el Manchester United prepara oferta de 80 millones; Salah, Lucas Bergvall y más

El mercado de fichajes empieza a subir la temperatura y los grandes clubes ya juegan sus cartas. Hay ofertas ambiciosas, nombres jóvenes que despiertan interés múltiple y figuras consagradas que enfrentan decisiones clave. La Premier League concentra movimientos que podrían alterar jerarquías, mientras LaLiga observa, apunta y prepara respuestas. Nada es oficial, pero las señales son claras: enero se acerca y el ruido crece. En esta nota encontrarás pistas, contextos y escenarios que ayudan a entender por qué algunos equipos atacan ahora y otros esperan con cautela, cálculo y ambición.

Premier League

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Liverpool presentó una oferta de 60 millones de euros (70.3 millones de dólares) para intentar fichar en enero al mediocampista del Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United está dispuesto a pagar 80 millones de euros (93.7 millones de dólares) por el mediocampista del Como, Nico Paz, quien regresará al Real Madrid en verano por apenas 10 millones, aunque podría ser vendido después con una ganancia considerable. (Fuente: Defensa Central)

El Arsenal ha puesto a Gabriel Martinelli en el mercado y planea ofrecer al internacional brasileño al Fenerbahçe. (Fuente: Sercan Hamzaoğlu)

El portero del Chelsea, Filip Jörgensen, está inconforme con su rol de suplente y planea salir del club en 2026. Mientras tanto, los Blues siguen “seriamente interesados” en Mike Maignan, el guardameta del AC Milan, y evalúan ficharlo como agente libre en verano. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal, el Chelsea y el Manchester United siguen al lateral derecho del Atalanta, Marco Palestra, aunque su buen rendimiento a préstamo en el Como también ha despertado el interés del Atlético de Madrid, el Barcelona y el Bayern Múnich. (Fuente: CaughtOffside)

Harry Gray, delantero de 17 años del Leeds United y hermano de Archie Gray (Tottenham), está en la mira del Manchester City en una operación que podría alcanzar los 53.5 millones de dólares. (Fuente: Alan Nixon)

Quien no llegará al Manchester City es Bruno Guimarães. Pese a rumores de un posible intercambio que involucraría al portero James Trafford, el mediocampista del Newcastle United no desea salir en enero. (Fuente: Chronicle Live)

El que sí podría salir del City es el delantero Omar Marmoush, quien sería ofrecido al Atlético de Madrid en calidad de préstamo. (Fuente: Fichajes)

El Aston Villa planea retener al extremo Jadon Sancho hasta el final de la temporada, aunque intermediarios exploran otras opciones para el jugador del Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

Mohamed Salah sostuvo conversaciones para recomponer la relación con el técnico del Liverpool, Arne Slot. Ambas partes acordaron dejar de lado sus diferencias y trabajar juntas hasta el final de la temporada, tras lo cual una salida de Anfield parece probable. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter Final | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El Real Madrid realizó un acercamiento inesperado para fichar a préstamo al defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov, para la segunda mitad de la temporada. (Fuente: Fichajes)

Otro defensor del City, Joško Gvardiol, es seguido por el Barcelona, que lo considera un objetivo soñado para 2026. (Fuente: Mundo Deportivo vía Sport Witness)

Rodrygo desea permanecer en el Real Madrid tras ganar protagonismo con Xabi Alonso, aunque el Bayern Múnich, el Liverpool y el Manchester City siguen atentos a su situación. (Fuente: Defensa Central)

El New York Red Bulls se sumó al Chicago Fire en la carrera por fichar al delantero del Barcelona, Robert Lewandowski. (Fuente: Fichajes)

Víctor Valdepeñas recibió una oferta de renovación del Real Madrid con una cláusula de rescisión superior a 50 millones de euros (58.6 millones de dólares), con el objetivo de frenar el interés del Arsenal. (Fuente: AS)

El Real Madrid tiene como principal objetivo para reforzar la zaga central a Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), con Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) como alternativa. (Fuente: Defensa Central)

