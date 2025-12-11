Mercado de fichajes: el Manchester United prepara un golpe al estilo Van Persie; Mohamed Salah, Alisson y más

El mercado de fichajes se agita con movimientos capaces de reordenar por completo a la Premier League y a LaLiga: el Manchester United busca incomodar al Arsenal, el Liverpool pelea por una figura valuada en 65 millones y varios clubes tensan la cuerda para subir precios. Entre porteros tentados por Italia, jóvenes que cambian de rumbo y operaciones que parecen diseñadas para generar ruido, el rompecabezas invernal toma forma y promete un cierre explosivo en Europa.

Premier League

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El Manchester United estaría intentando un movimiento que podría resultar tan polémico como el fichaje de Robin van Persie en 2012. El club busca llevarse a Ethan Nwaneri, joya de la academia del Arsenal. Si ese traspaso se concreta, los Red Devils autorizarían la venta de Kobbie Mainoo. (Fuente: Indykaila)

El Manchester City alcanzó un acuerdo con el Bournemouth por Antoine Semenyo en una operación de 65 millones de libras (86.5 millones de dólares). Sin embargo, el Liverpool igualó tanto la oferta económica como el contrato, dejando la decisión final en manos del jugador. (Fuente: CaughtOffside)

En esa elección entre el City y el Liverpool, Semenyo habría optado por los Reds como su destino favorito, y el club ya tendría conocimiento de su postura. (Fuente: TEAMtalk)

Se especula que el Liverpool podría perder a su portero titular Alisson este verano, ya que el AC Milan estaría considerando un movimiento ante la posible salida de Mike Maignan. (Fuente: Fichajes)

El NEOM FC y el Al Qadsiah se suman a la lista de clubes saudíes interesados en Mohamed Salah, compitiendo con el Al Hilal y el Al Ittihad por el delantero del Liverpool. (Fuente: Ben Jacobs)

El Manchester United añadió al central austriaco David Affengruber, del Elche, a su lista de objetivos, aunque la prioridad sigue siendo fichar a un mediocampista. (Fuente: CaughtOffside)

En ese sentido, el United habría elegido a Adam Wharton como su objetivo principal para enero y estaría dispuesto a presentar una oferta de 100 millones de euros (116.3 millones de dólares) al Crystal Palace. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea ganó la carrera por el juvenil Muhammad Zongo, figura del Mundial Sub-17. El mediocampista burkinés, de 16 años, se unirá al Estrasburgo, club afiliado a los Blues. (Fuente: Fabrizio Romano)

El interés por Yan Diomande, del RB Leipzig, crece en toda la Premier League, pero el Manchester City estaría prestando una atención “especial” al delantero marfileño. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United tendría ventaja sobre el City en la puja por Christ Inao Oulaï, mediocampista marfileño de 19 años del Trabzonspor, comparado —de forma poco útil— con Yaya Touré. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

Fc Barcelona V Eintracht Frankfurt - Uefa Champions League 2025/26 League Phase Md6 | Europa Press Sports/GettyImages

Tras haber seguido de cerca a Marc Casadó en verano, el Chelsea estaría listo para insistir por el jugador del Barcelona en invierno, lo que representaría un golpe importante en el mercado. (Fuente: TEAMtalk)

Aprovechando la urgencia del Real Madrid por reemplazar a Éder Militão, el Borussia Dortmund incrementó el precio de Nico Schlotterbeck a 60 millones de euros (69.8 millones de dólares). (Fuente: DefensaCentral)

El Inter, cuyo capitán es Lautaro Martínez, vería con interés una salida del jugador, ya que él estaría buscando un nuevo desafío y consideraría al Barcelona como destino para el próximo verano, en reemplazo de Robert Lewandowski. (Fuente: El Nacional)

Gonzalo García podría salir cedido al Real Betis en enero para obtener más minutos. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid descartó de manera contundente un posible regreso de Sergio Ramos, luego de que el defensa de 39 años quedara libre en enero. (Fuente: DefensaCentral)

