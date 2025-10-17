Mercado de fichajes: el Manchester United quiere a Harry Kane; Nico Williams, Rodrygo y más

Los clubes siguen en la búsqueda de pulir sus plantillas y por eso el mercado de fichajes no para, más allá de tener que esperar a la ventana de enero para fichar.

A horas del regreso de las ligas europeas tras el parón por fecha FIFA, los rumores de posibles transferencias y movimientos son incesantes.

Premier League

Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Mike Hewitt/GettyImages

La Juventus quiere fichar al entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, en una operación doble que también llevaría al centrocampista de los Blues, Andrey Santos, a Turín. (Fuente: Juvelive)

El Chelsea y el Manchester City se enfrentarán por el fichaje del centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, cuyo precio podría superar los 100 millones de dólares. (Fuente: The Express)

El Manchester United está en la carrera por fichar al delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, el próximo verano. Pero es su antiguo equipo, el Tottenham Hotspur, quien se ha adelantado tras liberar fondos para activar su cláusula de rescisión y cumplir con sus demandas salariales. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United está considerando negociar con el centrocampista del Everton, James Garner, cuando su contrato expire el próximo verano. (Fuente: United in Focus)

El Liverpool quiere fichar al extremo del Athletic Club, Nico Williams, y prepara una oferta de 87,3 millones de dólares, cifra inferior a su cláusula de rescisión de 104,7 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Al Chelsea se le ha ofrecido la oportunidad de fichar al defensa del Barcelona Ronald Araújo, pero en su lugar ha centrado sus esfuerzos en Eric García, quien podría estar disponible en enero si no extiende su contrato. (Fuente: TBR Football)

LaLiga

Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: Semifinal | Thearon W. Henderson/GettyImages

El Barcelona y el Real Madrid, el Arsenal y el Manchester City están haciendo ofertas por Gilberto Mora, la promesa del Club Tijuana, ya que el Paris Saint-Germain ya no es una opción para el mediocampista de 16 años. (Fuente: SPORT)

El Barcelona se ha unido al Real Madrid y al Manchester United en la búsqueda del central del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, pero el club alemán confía en firmar un nuevo contrato que le impida marcharse gratis. (Fuente: Foot Mercato)

Alexis Mac Allister del Liverpool y Enzo Fernández del Chelsea son los nombres principales en la lista de candidatos al mediocampo del Real Madrid, que también incluye a Adam Wharton del Crystal Palace y Kees Smit del AZ Alkmaar. (Fuente: Mark Brus)

El Real Madrid rechazó una oferta de 104,7 millones de dólares del PSG por el extremo Rodrygo, simplemente por no querer hacer negocios con el club francés. Esperan venderlo al Bayern Múnich, cuyo precio se estima en 93,1 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Serie A

Kenan Yildiz of Juventus FC reacts during the Serie A... | Nicolò Campo/GettyImages

El Barcelona está abierto a vender a Raphinha a Arabia Saudí por más de 116,4 millones de dólares, ya que esto les permitiría ganar la carrera por el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız. (Fuente: Fichajes).

El Nápoles está decidido a blindar a Zambo Anguissa. Pese a la insistente ofensiva de Arabia Saudí, que ha tentado al camerunés con cifras millonarias, el club napolitano no cede y ultima su renovación contractual. (Fuente: Fabrizio Romano).

Bundesliga

Borussia Dortmund v RB Leipzig - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

El Liverpool considera al central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, como sustituto a largo plazo de Virgil van Dijk. Los Reds tendrán que defenderse de la competencia del Manchester City, el Bayern Múnich y el Real Madrid. (Fuente: BILD)

Ligue 1

Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ciancaphoto Studio/GettyImages

El PSG quiere seguir construyendo un proyecto sólido tras una temporada histórica y ya piensa en su próxima gran incorporación: Sandro Tonali. El club parisino está preparando una oferta cercana a los 60 millones de euros para fichar al mediocampista italiano del Newcastle United, considerado por Luis Enrique como el perfil ideal para fortalecer la zona de volantes de cara a la campaña 2025-2026 (Fuente: Fichajes)

