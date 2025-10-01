Mercado de fichajes: el Manchester United quiere a Valverde; Vinícius Jr., Palmer, Barrios, Bouaddi y más

El mercado de fichajes no para en Europa, con movimientos constantes por parte de los grandes clubes del continente, que están atentos a cualquier cambio repentino en otra institución para poder cazar a esos futbolistas relegados.

Estos son los rumores sobre traspasos en la Premier League, LaLiga y otras ligas de Europa con jugadores como Vinicius, Julián Álvarez y Valverde entre los protagonistas del día.

Premier League

Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Tom Dulat/GettyImages

El Tottenham Hotspur se perfila como el principal candidato para fichar el próximo verano al central del Crystal Palace, Marc Guéhi,a pesar del interés de rivales como el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United. (Fuente: CaughtOffside)

Un consorcio liderado por Brooklyn Earick está muy cerca de cerrar un acuerdo para comprar el Tottenham y planea una impresionante ola de fichajes. Esta incluiría ofertas por el extremo estrella del conjunto español Real Madrid, Vinícius Junior y el centrocampista del Chelsea, Cole Palmer el próximo verano. (Fuente: François Gallardo)

El Paris Saint-Germain está dispuesto a rechazar una oferta del Manchester City de 120 millones de euros (104,8 millones de libras, 140,7 millones de dólares) por el centrocampista João Neves.

(Fuente: Fichajes)

LALIGA

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Pedro Castillo/GettyImages

El Manchester United está dispuesto a hacer una oferta de 80 millones de euros (94 millones de dólares) por el centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, e incluso podría utilizar a Kobbie Mainoo como contrapartida en un intercambio. (Fuente: Fichajes)

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, ha elegido al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez como su principal objetivo para el mercado de fichajes de verano de 2026. Sin embargo, no pagará más de 100 millones de euros (117 millones de dólares) por el internacional argentino. (Fuente: El Nacional)

El técnico del Benfica, José Mourinho, ha solicitado como objetivo prioritario el fichaje del centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz. (Fuente: Fichajes) Además, según E-Noticias,

Brahim no está dispuesto a aceptar el papel limitado que le ha dado Xabi Alonso y buscará salir del club blanco en enero si la situación no cambia.

SERIE A

PSV Eindhoven v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First Leg | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El Arsenal exige una tarifa de alrededor de 35 millones de euros (40 millones de dólares) para vender al delantero Gabriel Jesus. Esta tarifa es demasiado alta para el AC Milan, pero el Everton podría presentar una oferta pronto. (Fuente: AS Roma Live)

El Como de la Serie A, dirigido por Cesc Fàbregas, quiere contar con Gonzalo García en el mercado invernal. La fórmula: una cesión hasta final de curso. El club lombardo busca refuerzos jóvenes con proyección. La presencia de un entrenador español, además, facilita el interés en el delantero formado en La Fábrica. (Fuente: Fichajes)

Lille v AS Monaco - French League 1 | Soccrates Images/GettyImages

La Juventus ha quedado encandilada con la irrupción de Ayyoub Bouaddi de 17 años. En las filas del Lille, este prometedor mediocampista comienza a mostrar la calidad que se espera de él y la Vecchia Signora podría ofertar en las próximas horas. (Fuente: Fichajes)

BUNDESLIGA

El rendimiento de Pablo Barrios no ha pasado desapercibido fuera de España. El Bayern Múnich sigue de cerca sus pasos y podría preparar una oferta importante para hacerse con sus servicios.

Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Angel Martinez/GettyImages

El gigante bávaro busca renovar su centro del campo y ve en el jugador español un fichaje estratégico. Su versatilidad y carácter competitivo encajan con el perfil que demanda el equipo alemán. (Fuente: Fichajes)

