Mercado de fichajes: el Manchester United recibe una gran oferta por Marcus Rashford; Arne Slot, Haaland y más

Los rumores de transferencias vuelven a encender el mercado en la Premier League y LaLiga, con operaciones que podrían mover por completo el panorama europeo. El Barcelona, el Manchester United, el París Saint-Germain, el Liverpool, el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea y la Juventus aparecen involucrados en negociaciones que elevan la tensión rumbo al invierno. Por otro lado, el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Milan también figuran en discusiones clave. Entre cláusulas activables, ofertas inesperadas y presiones internas, cada club enfrenta un escenario que promete sacudir su temporada.

Premier League

El Barcelona tiene la opción de comprar a Marcus Rashford, procedente del Manchester United, por 35 millones de euros (40.5 millones de dólares). Sin embargo, el París Saint-Germain planea superar esa cifra con una oferta de 50 millones de euros por el atacante inglés. (Fuente: Fichajes)

Arne Slot está en riesgo de ser despedido esta misma semana si los resultados no favorecen al Liverpool. (Fuente: talkSPORT)

Liverpool v Nottingham Forest - Premier League | Molly Darlington/GettyImages

La Juventus y el Inter competirán con el Chelsea por el fichaje del portero del AC Milan, Mike Maignan, cuyo contrato está por expirar. (Fuente: Corriere della Sera)

El Arsenal se ha sumado a la lucha por el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, seguido también por el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester City se ha metido en la reñida carrera por Antoine Semenyo, del Bournemouth. Para aliviar la carga goleadora que recae en Erling Haaland, el club está dispuesto a activar su cláusula de rescisión de 85.5 millones de dólares en enero, superando a Manchester United, Liverpool y Arsenal. (Fuente: talkSPORT)

El Liverpool presentó una oferta formal de 32.9 millones de dólares por Marc Guéhi, con la intención de llevar al central del Crystal Palace a Anfield en enero. (Fuente: Indykalia)

El Manchester City conocerá antes de Navidad el resultado de su batalla legal contra la Premier League. Las sanciones podrían ir desde una deducción de puntos hasta un posible descenso. (Fuente: Stefan Borson)

El Tottenham se ha convertido en el candidato más fuerte para fichar al delantero del Porto, Samu Aghehowa. Arsenal, Chelsea y Newcastle también siguen al jugador. (Fuente: CaughtOffside)

Cualquier posible movimiento de Marc Cucurella al Atlético de Madrid ha quedado descartado tras revelarse que el Chelsea acordó un contrato mejorado y “secreto” en verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Sunderland busca al delantero del AC Milan, Santiago Giménez, quien no atraviesa su mejor etapa en Italia. (Fuente: Calciomercato)

LaLiga

Vinicius Junior ha pedido el despido de Xabi Alonso, y Rodrygo, Federico Valverde, Brahim Díaz, Endrick y Ferland Mendy comparten la misma postura. Incluso Eduardo Camavinga tendría dudas sobre el técnico del Real Madrid. (Fuente: El Partidazo de COPE)

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Nico Paz ha aceptado la propuesta del Real Madrid para regresar al club. Su cláusula de recompra de 9 millones de euros (10.4 millones de dólares) será ejecutada el próximo verano, y no en enero, pese al interés de Chelsea y Tottenham. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Real Madrid envió ojeadores a ver al defensa del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, a quien pretende en calidad de agente libre. (Fuente: Fichajes)

El Milan está interesado en fichar a Robert Lewandowski como agente libre el próximo verano. (Fuente: Calciomercato)

Tres jugadores del Real Madrid serán objeto de interés en enero: Rodrygo, Eduardo Camavinga y Gonzalo García. (Fuente: DefensaCentral)

