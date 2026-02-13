Mercado de fichajes: el posible regreso de Cristiano Ronaldo a su exequipo; Salah, Raphinha y más

En Europa, los gigantes afinan la billetera mientras miden riesgos, proyectan relevos y sueñan con golpes de autoridad. El Liverpool, el Chelsea y el Real Madrid mueven fichas millonarias; el Barcelona resiste presiones, y el nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a sacudir nostalgias. Entre cláusulas estratosféricas, pujas silenciosas y planes a largo plazo, el tablero ya está en movimiento.

Premier League

El Liverpool está dispuesto a pagar íntegramente la cláusula de rescisión de 95 millones de euros de Nico Williams, del Athletic Club, como alternativa al Barcelona. El Tottenham Hotspur también estaría listo para una fuerte inversión por el internacional español, pese a una temporada marcada por lesiones. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona ha remitido a la cláusula de 1.000 millones de euros de Raphinha ante el interés serio del Arsenal. Mikel Arteta ya intentó ficharlo sin éxito y habría estado dispuesto a ofrecerle un salario “astronómico”. (Fuente: Fichajes)

FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGEN | LLUIS GENE/GettyImages

El Manchester United sigue de cerca al defensor versátil de la Juventus, Pierre Kalulu. (Fuente: Tuttosport)

El Liverpool consideraría invertir hasta 80 millones de euros por el lateral derecho del Barcelona, Jules Koundé. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea prepara una oferta de 50 millones de libras por el portero del Brighton & Hove Albion, Bart Verbruggen, para competir por la titularidad con Robert Sánchez. El Bayern Múnich también lo ve como sucesor a largo plazo de Manuel Neuer. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool planea una propuesta superior a 30 millones de euros por el central del Toulouse, Charlie Cresswell, luego de que ofertas de 25 millones fueran rechazadas en enero. (Fuente: Sports Boom)

El Chelsea lidera la carrera por Bruno Guimarães, figura del Newcastle United, y estaría dispuesto a pagar 75 millones de euros, por encima del interés del Barcelona y del Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal se acerca con una oferta de 40 millones por Sandro Tonali, mediocampista del Newcastle United. (Fuente: Sports Boom)

El Manchester United es señalado como favorito para fichar al atacante del Everton, Iliman Ndiaye. (Fuente: TEAMtalk)

Marcos Senesi interesa al Chelsea, al Crystal Palace, al Everton y al Brighton, una vez que termine su contrato con el Bournemouth este verano. (Fuente: CaughtOffside)

LaLiga

El Al Ittihad prepara un paquete financiero “muy grande” por Eduardo Camavinga, futbolista del Real Madrid, para sustituir a N’Golo Kanté. (Fuente: 365scores, vía Mundo Deportivo)

Si Jürgen Klopp asumiera el Real Madrid, habría señalado a Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool, como el reemplazo ideal de Camavinga. (Fuente: El Nacional)

Sunderland v Liverpool - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Julián Álvarez tendría una cláusula de 500 millones de euros, pero el Atlético de Madrid aceptaría 100 millones ante el interés del Barcelona, del Chelsea y del Arsenal. (Fuente: Fichajes)

Robert Lewandowski maneja cinco posibles destinos: el Chicago Fire de la MLS, el AC Milan, el Atlético de Madrid, el Fenerbahçe y algún club de la Saudi Pro League. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Real Madrid ya identificó al sustituto a largo plazo de Dani Carvajal: Wesley, futbolista de la Roma. (Fuente: Fichajes)

Resto del mundo

Se reactivaron los vínculos sobre un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Sporting CP, su primer club profesional, pese a que la relación con el Al Nassr muestra señales de mejora. (Fuente: Football Transfers)

