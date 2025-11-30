Mercado de fichajes: el Real Madrid a por Rice, Raphinha, Sergio Ramos y más

Este lunes arranca el último mes del 2025 y los principales clubes europeos ya piensan en el mercado de fichajes de invierno, donde intentarán reacomodar sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada.

Premier League

Sunderland v Bournemouth - Premier League | Stu Forster/GettyImages

El Manchester United ha avanzado para fichar al extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, por delante del Liverpool, que sigue siendo el favorito para cerrar un acuerdo en 2026. (Fuente: indykalia).



Mientras tanto, Sir Jim Ratcliffe e INEOS han autorizado al Manchester United a presentar una oferta de 200 millones de euros por el extremo del Real Madrid, Vinicius Junior. (Fuente: Defensa Central)

El Chelsea está dispuesto a intentar convencer a Myles Lewis-Skelly para que abandone el Arsenal con una oferta de más minutos de juego. (Fuente: Mark Brus)

Sin embargo, el Chelsea se enfrenta a la frustración en su intento por fichar al central del Nottingham Forest, Murillo, cuya salida del club se verá bloqueada en enero. (Fuente: Football Insider)

Tras ver cómo el Real Madrid desiste, Ibrahima Konaté está cada vez más cerca de un acuerdo para renovar su contrato con el Liverpool. (Fuente: TEAMtalk).



Sin embargo, aún podrían existir negociaciones entre ambos clubes. El Liverpool sueña con fichar al centrocampista Aurelién Tchouaméni, pero ve la incorporación de su compañero Eduardo Camavinga como una alternativa realista. (Fuente: E-Notícies)

El Manchester City sigue interesado en fichar al lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento, pero ahora se enfrenta a la competencia tanto del Manchester United como del Arsenal. (Fuente: The Daily Briefing)

Los representantes del extremo del Everton, Iliman Ndiaye, han mantenido conversaciones con el Liverpool, el Manchester City y el Tottenham Hotspur para un traspaso espectacular el próximo verano. (Fuente: Foot Mercato)

El centrocampista del Wolverhampton Wanderers, João Gomes, está interesado en fichar por el Manchester United ya en el mercado de fichajes de enero. (Fuente: GIVEMESPORT)

LaLiga

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El director deportivo del FC Barcelona, ​​Deco, considera a Savinho, del Manchester City, como su sustituto predilecto para Raphinha si este último es vendido el próximo verano. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid está abierto a vender al centrocampista Conor Gallagher en enero, con el Manchester United y el Tottenham interesados ​​en el exjugador del Chelsea. (Fuente: Football Insider)

El centrocampista del Arsenal, Declan Rice, llamó la atención del ojeador jefe del Real Madrid, Juni Calafat, contra el Bayern Múnich. Los Blancos están listos para intensificar su búsqueda del internacional inglés como su próximo fichaje estrella. (Fuente: E-Notícies)

Mientras Sergio Ramos se prepara para dejar el Monterrey con la libertad, el veterano central ha dejado claro que estaría encantado de volver al Real Madrid, incluso como suplente. (Fuente: Defensa Central)

Neymar ha animado a Vinicius Junior a renovar con el Real Madrid, advirtiéndole del error que cometió al dejar el FC Barcelona para buscar un mayor protagonismo en el Paris Saint-Germain. (Fuente: OK Diario)

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha nombrado al centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, como objetivo prioritario para su fichaje y ha pedido a los responsables del Bernabéu que cierren un acuerdo ya en enero. (Fuente: Látigo Serrano)