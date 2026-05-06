Mercado de fichajes: el Real Madrid considera vender a Mbappé; Vinícius Jr, Marc Cucurella y más

Todavía no arranca el mercado de fichajes de verano y los clubes más grandes de LaLiga y la Premier League ya se encuentran trabajando en sus refuerzos. El Real Madrid deberá definir el destino de dos de sus grandes figuras: Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Por su parte, el FC Barcelona buscará fortalecer su plantilla, aunque su presupuesto no será tan elevado como en temporadas anteriores.

A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre los movimientos de estos dos equipos, además del Liverpool, el Arsenal, el Manchester United, el Chelsea y el Manchester City.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

Vinícius Junior exige garantías importantes del Real Madrid antes de firmar un nuevo contrato. Además de su salario, el brasileño busca certezas con respecto al próximo entrenador y mejoras en la cultura del club, tras haber considerado su salida en ocasiones esta temporada. (Fuente: MARCA)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está preocupado por la dinámica entre Vinícius Jr y Kylian Mbappé, cuyo comportamiento reciente también ha molestado a varios de sus compañeros. Se considerarían ofertas importantes por el francés este verano. (Fuente: Fichajes)

Real Betis v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Barcelona cree que podría cerrar un doble acuerdo por el lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, y el delantero João Pedro por menos de 117 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Por otro lado, la negativa del Chelsea a negociar por Pedro ha llevado al Barcelona a centrarse en Gonçalo Ramos del PSG. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, es el fichaje soñado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Si bien el Barcelona está interesado en el extremo del Newcastle, Anthony Gordon, no se le considera una prioridad. La exigencia de las Urracas de 99 millones de dólares, sumadas a su elevado salario, hacen que Gordon esté fuera del alcance económico del Barça. (Fuente: MARCA)

Premier League

El Liverpool prepara una oferta de 94 millones de dólares para fichar al lateral derecho del Barcelona, ​​Jules Koundé. (Fuente: El Nacional)

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Paris Saint-Germain ha identificado al centrocampista del Manchester City, Rayan Cherki, como objetivo prioritario para el mercado de fichajes de verano. (Fuente: Fichajes)

Mientras tanto, el PSG ha fracasado en su intento de fichar al extremo Michael Olise del Bayern Múnich, al igual que los cuatro grandes de la Premier League: el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City. El Bayern simplemente no tiene interés en venderlo. (Fuente: TEAMtalk)

Federico Chiesa está tan ansioso por dejar el Liverpool este verano que está dispuesto a aceptar una rebaja salarial para regresar a la Serie A. (Fuente: Calciomercato)

El Manchester United se ha adelantado al Atlético de Madrid en la puja por Éderson, del Atalanta. Si bien el Atlético se muestra reacio a satisfacer las exigencias económicas del Atalanta, los Diablos Rojos han dejado claro que no tendrían ningún problema en hacerlo. (Fuente: Tuttosport)

El Liverpool está listo para hacer una oferta de 47 millones de dólares para fichar al centrocampista del RB Leipzig, Assan Ouédraogo, aunque se espera que dicha oferta sea inferior a su precio. (Fuente: Fussballdaten)

El Arsenal ha perdido la esperanza de fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y ha centrado su atención en Endrick, del Real Madrid, con una oferta de 117 millones de dólares que ya está preparada. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea envió ojeadores para observar al central del Club Brujas, Joel Ordóñez, de 22 años, este fin de semana. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal ha mantenido conversaciones positivas con el entorno del defensa del Newcastle United, Tino Livramento, sobre un posible traspaso este verano. (Fuente: Football Transfers)

Nathan Aké está cerca de dejar el Manchester City este verano. Sin embargo, es poco probable que se traslade a la Eredivisie, ya que Aké prefiere fichar por un equipo de la Serie A. El AC Milan, la Juventus y la Roma están interesados ​​en él. (Fuente: Voetbal International)

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