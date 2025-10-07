Mercado de fichajes: el Real Madrid intensifica la búsqueda de Enzo Fernández; Bruno Fernandes, Ronald Araujo y más

El mercado de transferencias deja siempre noticias. Todos los días hay diferentes novedades sobre lo que puede suceder con los futbolistas en sus carreras.

Las diferentes especulaciones de los clubes ante cada jugador que puede irse o llegar genera que ante cualquier situación, las instituciones analicen al detalle qué hacer, de cara al mercado invernal de inicios del 2026 o el seguimiento para la temporada 2026/27, que comenzará luego del campeonato del mundo de selecciones.

Premier League

Manchester United v Olympique Lyonnais - Pre-Season Friendly | Mark Runnacles/GettyImages

Tanto el Aston Villa como el Newcastle United se han mostrado interesados ​​en el centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, de cara al mercado de fichajes de enero. (Fuente: The Mirror)

Bruno Fernandes está frustrado con su rol como centrocampista más retrasado bajo el mando de Ruben Amorim, aunque no se cree que tenga problemas personales con el entrenador del Manchester United. (Fuente: Ben Jacobs)

El Chelsea prepara una oferta de 105,5 millones de dólares por el delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, tras su espectacular inicio de temporada. (Fuente: Fichajes)

No se espera que Joe Gomez presione para salir del Liverpool en enero, a pesar de sus limitadas oportunidades. El jugador, que es objetivo del AC Milan, sigue siendo importante como refuerzo en el equipo de Arne Slot y está satisfecho con ese puesto. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Barcelona espera vender al central Ronald Araújo en el mercado de fichajes de enero. Chelsea, Liverpool y Tottenham siguen interesados ​​tras la llegada del verano, mientras que el Paris Saint-Germain también se ha sumado a la puja. (Fuente: Fichajes)

Los ojeadores del Real Madrid observaron al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, durante la victoria de los Blues por 2-1 sobre el Liverpool y se mostraron firmes en su deseo de cerrar un acuerdo. El internacional argentino quiere jugar en el Real Madrid, pero su precio de 152,4 millones de dólares es un gran problema. (Fuente: Defensa Central)

Brentford v Manchester City - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

El presidente Florentino Pérez ha descartado formalmente la salida del centrocampista del Manchester City, Rodri, del Real Madrid, por temor a que su elevado precio no se justifique dadas sus recientes problemas con las lesiones. (Fuente: Defensa Central)

Ligue 1

Lille OSC v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | BSR Agency/GettyImages

Bradley Barcola ha sido vinculado con el Liverpool y está en el radar del club como posible reemplazo de Salah. El Liverpool estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros por el extremo. (Fuente: Transferfeed)

Serie A

La Juventus está a punto de llegar a un acuerdo sobre la renovación del extremo Kenan Yıldız y confía en prevalecer por sobre el interés del Arsenal y el Chelsea. (Fuente: Tuttosport)

Sport-Club Freiburg v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Daniela Porcelli/GettyImages

Noah Atubolu ha emergido como la opción preferida para reforzar la portería del Inter de Milán. El club italiano busca un reemplazo de garantías para Yan Sommer, y el joven alemán encabeza la lista. Con un contrato vigente con el Friburgo hasta 2027, el guardameta está en una posición que obliga al Inter a negociar directamente con su club. Atubolu no cuenta con cláusula de rescisión que simplifique su salida (Fuente: Fichajes)

