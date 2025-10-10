Mercado de fichajes: el Real Madrid le pone precio a Vinícius Jr.; Haaland, Adam Wharton y más

El mercado de fichajes nunca descansa, por más que la ventana para concretar las transferencias de club a club esté cerrada. Los principales equipos de Europa avanzan con el armado de sus planteles de manera casi permanente y varios movimientos tuvieron lugar en las últimas horas.

Con Kenan Yildiz, Ousmane Diomande, Etta Eyong y Eric García como algunos de los protagonistas, estas son las noticias del día.

Premier League

Brentford v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

El Real Madrid tiene en la mira al delantero del Manchester City, Erling Haaland, como sustituto ideal para Vinicius Jr. si el internacional brasileño no renueva su contrato. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United está dispuesto a enviar una oferta de 90 millones de euros (104,1 millones de dólares) por el extremo de la Juventus, Kenan Yildiz. (Fuente: Football Transfers)

Yildiz también cuenta con el interés del Arsenal, y los Gunners están dispuestos a ofrecer a la Juventus 50 millones de euros (58 millones de dólares) y a Gabriel Jesus por el jugador de 20 años. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea ha descartado fichar al portero del AC Milan, Mike Maignan, y está decidido a seguir con Robert Sánchez a corto plazo. (Fuente: The Mirror)

Con el futuro incierto de Ibrahima Konaté, el Liverpool ha considerado al central del Sporting de Lisboa, Ousmane Diomande, como posible sustituto. (Fuente: Fichajes)

En lugar de buscar en el mercado de fichajes un posible sustituto de Bruno Fernandes, el Manchester United ve a Kobbie Mainoo como su sucesor. (Fuente: Football Insider)

Gabriel Martinelli abrió la puerta a una posible salida del Arsenal en el futuro, revelando que su sueño es algún día regresar a su país natal y jugar en Brasil. (Fuente: The Mirror)

El Crystal Palace se prepara para proponer un intercambio que llevaría a Adam Wharton al Real Madrid a cambio de Nico Paz. (Fuente: Defensa Central)

Castello Lukeba, del RB Leipzig, sería uno de los apuntados por el Liverpool de cara al próximo mercado de fichajes. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Girona FC v Levante UD - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El Real Madrid ha recibido una oferta del Bayern Múnich por Dayot Upamecano, interesado en hacerse con el defensa antes de que pueda marcharse como agente libre el próximo verano. (Fuente: MARCA)

Con el último año de contrato de Robert Lewandowski, el FC Barcelona tiene en la mira al delantero del Levante, Etta Eyong, quien está deseando fichar por el club catalán. (Fuente: SPORT)

El Atlético de Madrid sigue de cerca al centrocampista del Porto, Victor Froholdt, aunque tiene competencia por el joven brillante del Brighton de la Premier League. (Fuente: TEAMtalk)

El Barcelona ha priorizado la renovación de Eric García ante el creciente interés de clubes de toda Europa. (Fuente: AS)

El centrocampista del Crystal Palace, Wharton, sigue siendo uno de los favoritos del Real Madrid, ya que el club español lo ve como el esperado sustituto de Toni Kroos. (Fuente: AS)

Ante el continuo interés de la Saudi Pro League, el Real Madrid ha fijado un precio de 250 millones de euros (289 millones de dólares) para Vinícius Júnior. (Fuente: Fichajes)

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, habría pedido el fichaje de Hugo Camberos, una de las figuras de la selección mexicana Sub 20. (Fuente: Mundo Deportivo)

Bundesliga

Borussia Dortmund v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Serge Gnabry debería reducir drásticamente su salario para renovar su vínculo con el Bayern Múnich. (Fuente: Fichajes)

Ante los intereses del Bayern Múnich, el FC Barcelona y el Real Madrid, el Borussia Dortmund acelera para concretar la renovación del contrato de Nico Schlotterbeck. (Fuente: BILD)

