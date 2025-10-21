Mercado de fichajes: el Real Madrid planea dos ventas por 350 millones; Bruno Fernandes, Ferran Torres y más

El mercado de fichajes nunca descansa, ya que la ventana de invierno se acerca día a día y los clubes empiezan a ver en el inicio de la temporada cuáles son los puestos que necesitan reforzar para tener el plantel idóneo para luchar por sus respectivos objetivos.

Sin más preámbulos, estas son las últimas novedades del martes 21 de octubre de 2025.

PREMIER LEAGUE

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Bayern Múnich no está interesado en fichar al centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, alegando que sus elevadas exigencias salariales están fuera del alcance de su nueva estructura salarial. (Fuente: Christian Falk)

La directiva del Liverpool ha advertido a Arne Slot que los resultados y el rendimiento deben mejorar de inmediato, ya que importantes figuras del club están preocupadas por el rendimiento de su costosa plantilla. Si no se logra una recuperación rápida, el holandés podría perder su puesto. (Fuente: Fichajes)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, está impulsando personalmente el fichaje del lateral izquierdo del Barcelona, ​​Alejandro Balde, y ha hablado con el director deportivo Deco sobre un traspaso en enero. (Fuente: E-Notícies)

La directiva del Liverpool ha advertido a Arne Slot que los resultados y el rendimiento deben mejorar de inmediato, ya que importantes figuras del club están preocupadas por el rendimiento de su costosa plantilla. Si no se logra una recuperación rápida, el holandés podría perder su puesto. (Fuente: Fichajes.net)

LALIGA

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-PRESSER | HENRY NICHOLLS/GettyImages

El Barcelona en alerta máxima para lanzarse por su fichaje el próximo verano: entienden que Julián Álvarez es el reemplazante ideal para Robert Lewandowski. El Atlético de Madrid, consciente de su valor, fijó un precio de salida en 200 millones de euros. (Fuente: Fichajes.net)

Los directivos del Real Madrid están preocupados por la falta de consistencia de los extremos Vinícius Júnior y Rodrygo y están abiertos a reemplazar a ambos jugadores el próximo verano. Los Blancos creen que podrían recaudar hasta 350 millones de euros (408 millones de dólares) considerando ofertas tanto de la Premier League como de Arabia Saudí. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid está listo para presentar una oferta formal para fichar al central del Crystal Palace, Marc Guéhi, cuando se abra el mercado de fichajes de enero. La oferta rondará los 35 millones de dólares. (Fuente: Real Madrid Confidencial)

El Barcelona sigue demostrando su interés en el delantero del Marsella Mason Greenwood y envió ojeadores para ver al jugador de 24 años en acción con el Marsella este fin de semana. (Fuente: TBR Football)

Endrick ha aceptado la necesidad de salir cedido del Real Madrid en enero para intentar entrar en la convocatoria de Brasil para el Mundial. (Fuente: Pepe Álvarez)

Tras cerrar el nuevo contrato del defensa Eric García, el Barcelona se centrará en acordar una extensión para Ferran Torres. (Fuente: SPORT)

SERIE A

Manchester City v Everton - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El AC Milan se ha colocado en la línea de salida para fichar a uno de los centrocampistas más cotizados del momento. El objetivo es el Mateo Kovačić del Manchester City, un jugador que no está encontrando continuidad y que podría aterrizar con los rossoneri el próximo verano. (Fuente: Fichajes.net)

Se espera que el delantero Dušan Vlahović deje la Juventus en 2026, cuando expire su contrato. El internacional serbio se inclina por fichar por el Tottenham. (Fuente: Football Insider)

Paulo Dybala encara uno de sus capítulos más inciertos. Su contrato con la Roma expira al terminar la temporada y, hasta ahora, no han logrado concretar una renovación formal. La directiva romanista ha mostrado disposición a extender su vínculo, pero la Joya aún no ha estampado su firma y el interés del Flamengo por el argentino es total. (Fuente: Fichajes.net)

LIGUE 1

Lille OSC v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | BSR Agency/GettyImages

Ante la competencia del Liverpool, el Paris Saint-Germain está a punto de renovar el contrato del central Willian Pacho. (Fuente: Le Parisien)

Más noticias sobre el mercado de fichajes