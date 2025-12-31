Mercado de fichajes: El Real Madrid planea un trueque por Vinícius; Trent Alexander-Arnold, Kenan Yıldız y más

Con la llegada del mercado de invierno, los gigantes de La Liga y la Premier League se preparan para ajustar sus plantillas de cara a la fase decisiva de la temporada. Los clubes saben que un refuerzo estratégico en enero puede ser la diferencia entre levantar un título o quedarse a las puertas del éxito, por lo que las oficinas técnicas trabajan a contrarreloj para identificar oportunidades que eleven la competitividad del grupo.

La lucha por los objetivos en esta segunda mitad de la campaña promete ser feroz, tanto en la pelea por el liderato como en las plazas de Champions. Ante un calendario cada vez más exigente, los grandes de Europa buscan futbolistas capaces de ofrecer un rendimiento inmediato, asegurando así la profundidad necesaria para afrontar con garantías todas las competiciones en juego.

Premier League

El Chelsea está listo para competir con el Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Bayern de Múnich por el fichaje del defensa central del Crystal Palace, Marc Guéhi, el próximo verano. (Fuente: Football Insider)

Mientras tanto, el Chelsea se ha retirado de la negociación para fichar al defensa del Club Brujas, Joel Ordóñez, a pesar de ser su destino preferido. El Liverpool y el Inter luchan ahora por la firma del internacional ecuatoriano. (Fuente: Bolavip)

El Manchester United está dispuesto a pagar 40 millones de euros para fichar al lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, quien también está emergiendo como objetivo tanto para el Manchester City como para el Newcastle United. (Fuente: Fichajes)

Sobre posibles salidas del Manchester United, el centrocampista Kobbie Mainoo y el delantero Joshua Zirkzee son los más probables. El Everton está interesado en cerrar un acuerdo de cesión por cualquiera de los dos jugadores. (Fuente: The i Paper)

El Manchester United solo aceptará dar salida a Zirkzee una vez que hayan encontrado un reemplazo directo. Hay conversaciones en curso con la Roma para una cesión con opción de compra. (Fuente: Fabrizio Romano)

El defensa central del Udinese, Oumar Solet, está atrayendo el interés del Chelsea, Crystal Palace, Manchester United, Tottenham Hotspur y West Ham United. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool y el Tottenham están siguiendo al defensa central del Brighton & Hove Albion, Jan Paul van Hecke, quien ha rechazado un nuevo contrato y está listo para explorar sus opciones. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal, Newcastle y Tottenham se han unido al Manchester United al expresar interés en el centrocampista del Nápoles, Scott McTominay, si este decide buscar un regreso a la Premier League. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester City está negociando con el Borussia Dortmund para dar salida al extremo Oscar Bobb. Hay sobre la mesa una cesión con vistas a un traspaso permanente por un valor cercano a los 35 millones de euros. (Fuente: Daily Mail)

La Juventus ha mejorado su oferta de contrato al extremo Kenan Yıldız y espera que su promesa de convertirlo en el jugador mejor pagado de la plantilla lo convenza de rechazar el interés del Arsenal, Chelsea y Liverpool. (Fuente: Tuttosport)

La Liga

El Chelsea ha ofrecido al Barcelona la oportunidad de fichar al defensa Jorrel Hato en un acuerdo de trueque que involucra al centrocampista Fermín López. (Fuente: El Nacional)

El plan del Barcelona para un nuevo defensa girará en torno a la "fórmula Rashford", que consiste en una cesión de un jugador de alto nivel que esté teniendo pocos minutos en su club actual. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid está considerando ofrecer al Paris Saint-Germain un acuerdo de intercambio que involucre al extremo Vinícius Júnior y una suma significativa de dinero con la esperanza de traer al centrocampista Vitinha al Bernabéu. (Fuente: Fichajes)

El delantero del Cruzeiro de 23 años, Kaio Jorge, está bajo consideración del Real Madrid, que también está monitoreando a Rayan del Vasco da Gama. (Fuente: Rudy Galetti)

Junto a Vinícius Júnior y Rodrygo, el Liverpool también ha añadido al delantero del Real Madrid, Endrick, a su lista de objetivos a largo plazo. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona se ha unido al Nápoles, Como y Sporting de Portugal en la carrera por el extremo del Deportivo de La Coruña, Yeremay Hernández, pero se enfrenta a tener que activar la cláusula de rescisión de 40 millones de euros en el contrato del jugador de 23 años. (Fuente: MARCA)