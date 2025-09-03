Mercado de fichajes: el Real Madrid prepara oferta por Mainoo; Allison, Guéhi y más

Si bien los mercados de fichajes ya cerraron en Europa, los equipos no dejan de pensar en los jugadores que traerán de cara al próximo año. Con una temporada que recién comenzó, son varios los clubes que se dieron cuenta de necesidades, o dejaron pasar unos meses para negociar los jugadores a menor precio.

A continuación te dejamos las últimas novedades de cara a la proxima ventana de transferencias.

LaLiga

Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El gran objetivo del Barcelona para el mercado de fichajes de verano de 2026 es el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero los blaugranas no pagarán más de 100 millones de euros para cerrar el acuerdo. (Fuente: El Nacional)

Tanto Barcelona como Real Madrid están considerando aprovechar el colapso de las negociaciones de Liverpool con el defensa de Crystal Palace, Marc Guéhi, para cerrar un preacuerdo con el internacional inglés de cara a un traspaso libre en 2026. (Fuente: The Sun)

Con la salida de Dani Ceballos prevista en el Real Madrid en 2026, el club español apuntará a uno entre Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace) o Kees Smit (AZ Alkmaar) como su reemplazo. (Fuente: Defensa Central)

Chelsea planea volver a la carga por el mediocampista del Barcelona, Fermín López, en el mercado de enero. El español podría ser convencido de salir si no suma minutos de manera regular en la primera mitad de la temporada. (Fuente: El Nacional)

Con la ventana de fichajes ya cerrada, el foco del Barcelona ahora está en asegurar la renovación de contrato de Frenkie de Jong y Eric García, ambos en el último año de sus respectivos vínculos. (Fuente: MARCA)

Stefan Savic aconsejó a Batista Mendy para que se de su llegada al Sevilla. El francés llegó cedido hasta fin de año procediente de Trabzonspor y dio a conocer la clave para cerrar la operación: “Hablé con Savic antes de venir aquí. Me dijo que éste es un club muy grande, algo que yo ya sabía, y que el estadio estaba bien. Estoy impaciente por descubrirlo”. (Fuente: MARCA)

Premier League

Benfica SL v Chelsea FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

El Manchester United está considerando un movimiento en enero por el mediocampista del Chelsea, Roméo Lavia, tras fracasar en un ambicioso intento por Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion. (Fuente: Miguel Delaney)

Clubes de la Saudi Pro League están listos para presentar ofertas de hasta 30 millones de euros por el arquero del Liverpool, Alisson, tan pronto como se abra el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Empire of the Kop)

El Arsenal quiere que la compra definitiva de Piero Hincapié cuente en las cuentas financieras de la próxima temporada, lo que no sería posible con una obligación tradicional de convertir su cesión en compra. Como resultado, el acuerdo de los Gunners con el Bayer Leverkusen es formalmente una “opción”, pero en realidad funciona como una obligación que puede ser activada por cualquiera de los dos clubes en cualquier momento. El préstamo de Jakub Kiwior al Porto incluye los mismos términos. (Fuente: The Athletic)

El arquero del Manchester City, Stefan Ortega, está considerando una propuesta del Trabzonspor de Turquía tras la llegada de Gianluigi Donnarumma al Etihad Stadium. (Fuente: Florian Plettenberg)

