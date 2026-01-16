Mercado de fichajes: el Real Madrid prepara una oferta por Haaland; Fernandes, Carlos Baleba y más

El mercado de fichajes ya está en marcha y tanto la Premier League como LaLiga vuelven a ser el centro de atención. Los clubes más importantes ya se mueven entre rumores, sondeos y negociaciones que pueden cambiar el panorama de la temporada. Hay jugadores que empiezan a definir su futuro, entrenadores que planean su próximo paso y directivas dispuestas a hacer movimientos fuertes. Aún no hay decisiones finales, pero las señales son claras y el mercado ya comienza a tomar forma.

Premier League

El Paris Saint-Germain está interesado en fichar al mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, quien analiza su futuro en Stamford Bridge tras la salida del técnico Enzo Maresca. (Fuente: L’Équipe)

Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First Leg | Robin Jones/GettyImages

El Bayern Múnich está dispuesto a pagar 100 millones de euros ($116.5 millones) para fichar al mediocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, en verano. (Fuente: Fichajes)

Otro posible refuerzo para Old Trafford es Carlos Baleba. En el Manchester United hay optimismo creciente por cerrar su llegada desde el Brighton al final de la temporada. (Fuente: The Sun)

También interesa al Manchester United el mediocampista del Middlesbrough, Hayden Hackey. Michael Carrick, exentrenador del club, busca reencontrarse con el jugador de 23 años, quien también es seguido por el Tottenham. (Fuente: TEAMtalk)

La Juventus tiene como prioridad fichar al extremo del Liverpool, Federico Chiesa, quien desea regresar a Turín. El club busca cerrar el acuerdo cuanto antes, ya sea con traspaso definitivo o préstamo con obligación de compra. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Chelsea está interesado en fichar al portero del Real Madrid, Andriy Lunin, y dentro del Bernabéu algunos creen que incluso ya existe un acuerdo entre las partes. (Fuente: El Nacional)

El Manchester City quiere adelantarse al Feyenoord para fichar al extremo de 19 años del Vélez Sarsfield, Maher Carrizo. (Fuente: SoccerNews)

El Bournemouth se prepara para resistir el interés por Alex Scott, seguido de cerca por el Aston Villa, el Newcastle, el Manchester City y el Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Real Madrid decidió ir por Jürgen Klopp como su próximo entrenador al final de la temporada y también buscará fichar a Erling Haaland, actualmente en el Manchester City. Florentino Pérez sueña con juntarlo con Kylian Mbappé. (Fuente: Fichajes)

Presentation of the Walther Bensemann Prize | picture alliance/GettyImages

Klopp ya estaría planificando el mercado del Real Madrid y consideraría dar salida a Franco Mastantuono, Arda Güler, Dani Carvajal y Ferland Mendy. (Fuente: El Nacional)

Arda Güler analiza su futuro tras la salida de Xabi Alonso. Esperará ver si mantiene un rol importante en la segunda mitad de la temporada antes de decidir. El Arsenal sigue presionando por su fichaje. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona ve complicadas sus opciones de fichar al delantero del Levante, Etta Eyong, luego de que el CSKA Moscú ofreciera más de 25 millones de euros ($29.1 millones). El Levante considera la oferta difícil de rechazar, aunque busca que el jugador termine la temporada en España. (Fuente: Cadena SER)

Por su parte, Marc Bernal aún no decide si saldrá cedido este mes. El mediocampista teme perder continuidad tras regresar de una lesión grave de rodilla. El Girona está interesado en ficharlo junto al portero Marc-André ter Stegen. (Fuente: Mundo Deportivo)

