Mercado de fichajes: el Real Madrid rechaza millonaria oferta por una de sus figuras; Osimhen, Salah y más

Los grandes clubes del futbol europeo se encuentran buscando opciones para fortalecer sus plantillas para la temporada 2026/2027. Escuadras como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, entre otros, abrirán sus billeteras en el mercado de verano tratando de sumar a sus proyectos a los jugadores más cotizados.

A continuación te compartimos los movimientos que suenan con más fuerza en LaLiga y la Premier League.

Este artículo se publicó originalmente en SI FC.

LaLiga

El Real Madrid ha rechazado una oferta de 80 millones de euros por el centrocampista Federico Valverde del Al Ahli saudí. (Fuente: Fichajes)

Federico Valverde of Real Madrid seen during LaLiga EA | SOPA Images/GettyImages

Hansi Flick quiere que el Barcelona fiche a un lateral derecho más ofensivo para complementar mejor a Lamine Yamal. Se han barajado los nombres de Julian Ryerson del Borussia Dortmund y Andrei Rațiu del Rayo Vallecano. (Fuente: El Nacional)

El Atlético de Madrid ha reactivado su interés por el lateral izquierdo del Liverpool, Andy Robertson. El internacional escocés ha estado en conversaciones con el Tottenham, pero el acuerdo depende de la permanencia del equipo en la Premier League. (Fuente: Daily Record)

Franco Mastantuono quiere quedarse en el Real Madrid, pero considera a regañadientes un regreso a River Plate, consciente de que no puede seguir teniendo tantas dificultades como en su primera temporada en España. (Fuente: Defensa Central)

Marcus Rashford está totalmente centrado en continuar su carrera en el Barcelona más allá de esta temporada, aunque no se espera que el club catalán ejerza la opción de compra para fichar definitivamente al jugador cedido por el Manchester United. (Fuente: Mundo Deportivo)

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, se ha reunido con el agente del extremo de Osasuna, Víctor Muñoz. El conjunto azulgrana tiene dudas sobre el jugador de 22 años y también es reacio a negociar por un jugador cuya venta activaría una cláusula de reventa significativa para el Real Madrid. (Fuente: SPORT)

Premier League

El director deportivo del Manchester City, Hugo Viana, ha mantenido conversaciones con el agente del delantero del Bournemouth, Eli Junior Kroupi. (Fuente: Sacha Tavolieri)

El técnico del Al Nassr, Jorge Jesus, ha solicitado el fichaje del extremo del Liverpool, Mohamed Salah, quien tendrá la oportunidad de jugar junto a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí si el club logra primero un nuevo contrato con Jesus. (Fuente: Okaz)

Liverpool v Crystal Palace - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Manchester United ya ha hecho su oferta por el centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, con la intención de adelantarse a la Juventus en la firma de un jugador considerado el reemplazo perfecto para Casemiro. (Fuente: TuttoJuve)

Al reciente encuentro del Galatasaray con su rival, el Fenerbahçe, asistió el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, quien fue a ver en acción al delantero nigeriano Víctor Osimhen de cara a una posible oferta este verano. (Fuente: AS)

El Arsenal también está interesado en el centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, quien podría salir del Bernabéu por el precio adecuado. (Fuente: Fichajes)

El delantero del Chelsea, Liam Delap, no tiene intención de abandonar el club este verano a pesar de las dificultades en su primera temporada en Stamford Bridge. (Fuente: The Telegraph)

Mientras tanto, Enzo Fernández ha dejado claro que estaría dispuesto a firmar un nuevo contrato con el Chelsea si los Blues le ofrecen un salario más alto y se comprometen a intentar satisfacer sus ambiciones fichando a jugadores con más experiencia. (Fuente: Si Phillips)

El Liverpool pide alrededor de 15 millones de euros por el portero Alisson, pero la Juventus ha frustrado a los Reds con su empeño en fichar al internacional brasileño como agente libre. (Fuente: Calciomercato)

Aston Villa y Newcastle se han unido al Chelsea y al Tottenham Hotspur en la puja por el lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araújo. (Fuente: Sport Witness)

Un posible sustituto de Woltemade en el Newcastle podría ser Nicolas Jackson, del Chelsea, quien se ha convertido en objetivo de las Urracas después de que el Bayern de Múnich confirmara que no activará su cláusula de rescisión. (Fuente: talkSPORT)

El Manchester United planea aprovechar el descenso del Leicester City a la League One con el fichaje del prometedor extremo Jeremy Monga. El joven de 16 años figura en una lista de candidatos que también incluye al centrocampista del Leicester, Louis Page, de 17 años, y al lateral derecho Olabade Aluko, de 19. (Fuente: Paddy Keogh)

Asimismo, el Manchester United sigue de cerca al central del Tottenham, Micky van de Ven, cuyo precio podría bajar si los Spurs descienden de la Premier League, junto con Murillo, del Nottingham Forest. (Fuente: The Telegraph)

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