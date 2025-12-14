El mercado de fichajes de invierno representa una ventana de oportunidad crucial para que los clubes refuercen sus plantillas y aborden debilidades antes de la segunda mitad de la temporada. Con la lucha por los títulos, la clasificación europea y la permanencia intensificándose, la adquisición estratégica de nuevos talentos es vista como el factor decisivo para alcanzar los objetivos y asegurar el éxito en la fase final de la campaña.

Premier League

La lista de tres jugadores del Liverpool para reemplazar a Ibrahima Konaté, en caso de que acabe dejando Anfield en una transferencia gratuita, incluye a Jérémy Jacquet del Rennes, Marc Guéhi del Crystal Palace y Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester United considerará vender al versátil lateral Diogo Dalot en medio del interés de Real Madrid, Atlético de Madrid y Bayern de Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal quiere fichar a un extremo izquierdo de primera calidad para complementar a Viktor Gyökeres y tiene puestos los ojos en Rodrygo del Real Madrid y Rafael Leão del AC Milan. (Fuente: Fichajes)

Una posible salida en el Emirates Stadium es el delantero Gabriel Jesus. El brasileño, que acaba de recuperar su estado físico tras una lesión de rodilla a largo plazo, es un objetivo para el gigante argentino River Plate. (Fuente: Fichajes)

El delantero marginado del Chelsea, Raheem Sterling, podría recibir una oportunidad para relanzar su carrera por parte del Crystal Palace o el Leeds United. (Fuente: CaughtOffside)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, quiere reforzar su centro del campo fichando a Kiernan Dewsbury-Hall del Everton. (Fuente: Fichajes)

El interés del Man Utd en el ecuatoriano de 16 años Ederson Castillo es 'cada vez mayor', pero no está claro cuándo los 'Diablos Rojos' harán un movimiento oficial. (Fuente: Johanna Calderon, a través de DeUnaSF)

El delantero del West Ham United, Niclas Fullkrug, es un objetivo para el líder de la Serie A, el AC Milan. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Arsenal Training Session | Stuart MacFarlane/GettyImages

La Liga

El Al Hilal hizo una oferta récord mundial de 350 millones de euros por Kylian Mbappé, pero fue rechazada inmediatamente por el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

El extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise, objetivo a largo plazo del campeón de la Premier League, el Liverpool, tiene sus ojos puestos firmemente en un traslado a Barcelona o Real Madrid. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid está considerando una salida para el centrocampista francés propenso a las lesiones Eduardo Camavinga, pero buscaría recuperar una tarifa de alrededor de 100 millones de euros. (Fuente: Defensa Central)

El Galatasaray, que ha mostrado interés en fichar a Antonio Rüdiger del Real Madrid, ahora ha centrado su atención en su compañero de equipo David Alaba. (Fuente: Defensa Central)

El delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, se ha convertido en el reemplazo 'ideal' para el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, y los gigantes catalanes están ansiosos por asegurarse de no perder la oportunidad de un acuerdo. (Fuente: Fichajes)

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, está perdiendo la fe en el lateral derecho Jules Koundé y está preparado para sancionar una salida si las conversaciones de traspaso comienzan en 30 millones de euros. Daniel Muñoz del Crystal Palace es un objetivo para reemplazar al francés. (Fuente: El Nacional)