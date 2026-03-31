Mercado de fichajes: el Real Madrid se suma a la carrera por Salah; Harry Kane, Gavi y más

Todavía no termina esta temporada y los grandes clubes del futbol europeo ya se encuentran trabajando en sus fichajes de cara al mercado de verano. Se espera que el Real Madrid y el FC Barcelona hagan algunos movimientos importantes en esta ventana de transferencias, pero los grandes de la Premier League no se quieren quedar atrás y preparan grandes refuerzos para la campaña 2026/2027.

A continuación te presentamos los fichajes que comienzan a tomar fuerza. ¿Cuántos de estos se concretarán?

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Manchester City busca renovar el contrato del centrocampista Phil Foden tras el interés mostrado por el Bayern Múnich en su fichaje este verano. (Fuente: TEAMtalk)

Las elevadas exigencias del Newcastle United para vender al centrocampista Sandro Tonali hacen que su traspaso al Arsenal o al Manchester City sea la opción más probable, sobre todo si se compara con las posibilidades de regresar a la Serie A. (Fuente: Football Insider)

Si el Newcastle vende a Tonali, podría unirse a la puja por el centrocampista de la Juventus, Khephren Thuram. (Fuente: Calciomercato.it)

La carrera por Thuram ya está en marcha. El Manchester United se ha puesto en contacto con él para sondear el precio de la operación, mientras que el Liverpool también está interesado. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

La Juventus, por su parte, está interesada en fichar al centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte, y sus ojeadores planean observar al internacional uruguayo en acción el martes en el Allianz Stadium. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Liverpool lidera la puja por el lateral derecho del Inter, Denzel Dumfries, por delante del Manchester City y el Manchester United. (Fuente: L’Interista)

El Chelsea estaría dispuesto a vender al centrocampista Enzo Fernández al Barcelona por tan solo 70 millones de euros si se llegara a un acuerdo de trueque que incluyera a Gavi. (Fuente: El Nacional)

También se rumorea una posible salida del Chelsea del jugador estrella Cole Palmer. El Manchester United está "explorando activamente" su fichaje, pero se enfrenta al elevado precio que pide el Chelsea, que podría alcanzar los 172.9 millones de euros. (Fuente: TEAMtalk)

El lateral izquierdo del Sporting de Lisboa, Maxi Araujo, se perfila como objetivo del Manchester United, que se ha unido al Chelsea y al Tottenham Hotspur en la puja por el jugador de 26 años. (Fuente: A BOLA)

Si el Inter vende al central Alessandro Bastoni este verano, su principal objetivo será Riccardo Calafiori del Arsenal. (Fuente: FCInterNews)

El Manchester United se ha sumado a la larga lista de admiradores del central del Toulouse, Charlie Cresswell. (Fuente: Ben Jacobs)

LaLiga

El Barcelona sueña con juntar al extremo Lamine Yamal con la joven promesa del RB Leipzig, Yan Diomande, este verano. (Fuente: Fichajes)

Tanto el Real Madrid como el Paris Saint-Germain están considerando fichar al delantero del Liverpool, Mohamed Salah, cuando abandone Anfield este verano. (Fuente: Football Insider)

Otro club europeo interesado en el jugador egipcio es su antiguo equipo, la Roma. No obstante, parece que complicado que puedan pagarle los 12 millones de salario. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

A pesar del interés de equipos de la Premier League como el Manchester United, el lateral izquierdo del Barcelona, ​​Alejandro Balde, ya ha dejado claro que no desea abandonar el Camp Nou. (Fuente: MARCA)

FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey | Alex Caparros/GettyImages

El Inter de Milán estaría interesado en fichar al centrocampista Dani Olmo o al delantero Ferran Torres como parte de un trueque con el Barcelona por el central Alessandro Bastoni. (Fuente: Calciomercato.it)

Otro posible trueque para el Barcelona involucra al centrocampista Frenkie de Jong, quien podría ser ofrecido al Bayern Múnich en un intento por traer al delantero estrella Harry Kane a Cataluña. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid no impedirá la salida del joven defensa Víctor Valdepeñas este verano, pero exigirá hasta 50 millones de euros para concretar su traspaso. El Arsenal, el Borussia Dortmund, el AC Milan, el Inter de Milán y el RB Leipzig figuran entre sus pretendientes. (Fuente: Defensa Central)

Clubes de Arabia Saudita han preguntado por otro defensa del Real Madrid, Éder Militão, de cara al mercado de fichajes de verano. (Fuente: El Chiringuito)

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