Mercado de fichajes: el Real Madrid sigue de cerca a una joya del Liverpool; Alexander Isak, Onana, Alaba y más

LaLiga

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es un gran admirador del juvenil del Liverpool, Rio Ngumoha, quien viene de romper récords. Se cree que el interés es mutuo. (Fuente: DefensaCentral)

El Barcelona estudia un doble golpe de mercado por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y el defensor del Inter, Alessandro Bastoni, por una suma combinada de 180 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Endrick rechazó las propuestas del Valencia este verano para priorizar su recuperación física y enfocarse en su temporada con el Real Madrid. (Fuente: DefensaCentral)

Raúl Asencio todavía podría salir del Real Madrid este verano. El defensor central perdió protagonismo bajo la conducción de Xabi Alonso y fue vinculado con un traspaso de último momento al Beşiktaş de la Süper Lig turca. (Fuente: AS)



Tanto Beşiktaş como Fenerbahçe también habrían mostrado interés en David Alaba en los últimos días de su mercado de fichajes extendido. (Fuente: DefensaCentral)

El Betis rechazó una oferta del Eintracht por Sergi Altimira. La misma era una cesión por 18,5 millones más complementos hasta alcanzar los 22,5 millones, pero con una cláusula de compra obligatoria. (Fuente: Fabrizio Romano)

Premier League

El deseo de Ruben Amorim de incorporar un nuevo mediocampista este verano es tan fuerte que el Manchester United está dispuesto a gastar más de 100 millones de euros para fichar a un centrocampista el próximo verano. Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, y Adam Wharton, del Crystal Palace, están entre los objetivos del club. (Fuente: TEAMtalk)

Arsenal y Barcelona encabezan la carrera por el codiciado fichaje del defensor central del Nottingham Forest, Murillo. (Fuente: CaughtOffside)

El Bayern Múnich ha registrado su interés en Marc Guéhi, objetivo de larga data del Liverpool, y se suma a la lista de pretendientes que también incluiría a Barcelona y Juventus. (Fuente: Football Insider)

El acuerdo de 125 millones de euros del Liverpool por Alexander Isak está estructurado con una tarifa inicial de 85 millones más otros 40 millones en variables consideradas “muy alcanzables”. (Fuente: Indykalia News)

El Manchester United todavía está abierto a una salida de André Onana este verano, aunque el interés es escaso y proviene principalmente de clubes de Turquía y Arabia Saudita. (Fuente: TEAMtalk)

