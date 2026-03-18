Mercado de fichajes: el Real Madrid tiene a Rodri en su agenda; Christian Pulisic, Alessandro Bastoni y más

A pesar de que la temporada todavía no termina, las directivas de los grandes clubes de la Premier League y LaLiga y se encuentran estudiando el mercado y los movimientos que harán en la ventana de verano. Se espera que clubes como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool, entre otros, realicen fichajes de peso en los próximos meses para fortalecer sus plantillas para la campaña 2026/2027.

A continuación te presentamos algunos de los movimientos que suenan con más fuerza para el mercado de verano.

Esta nota fue originalmente publicada en SI FC.

Premier League

El Chelsea ya se da por vencido en su deseo de retener al centrocampista Enzo Fernández este verano y está preparado para reemplazar al argentino, quien se siente inquieto, con Eduardo Camavinga del Real Madrid. (Fuente: Defensa Central)

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Marc Atkins/GettyImages

Fernández despierta el interés del Real Madrid y del Paris Saint-Germain, pero dos clubes de Arabia Saudí también se han puesto en contacto para intentar cerrar un trato por la estrella del Chelsea. (Fuente: Ismael Mahmoud)

El AC Milan ha fijado un precio de salida de 75 millones de euros por el extremo Christian Pulisic, quien es objeto de un interés cada vez más fuerte por parte de varios clubes de la Premier League. (Fuente: Fichajes)

El lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento, y el defensa central del RB Leipzig, Castello Lukeba, figuran en la lista de objetivos de verano del Arsenal. (Fuente: The Times)

Mientras el Manchester City se prepara para despedirse de Bernardo Silva en verano, intentarán reemplazarlo con la sensación del Como, Nico Paz. (Fuente: Sports Boom)

Por su parte, Rodri ha informado al Manchester City de su deseo de marcharse al final de la temporada. Su prioridad es regresar a La Liga, donde el Real Madrid es un conocido admirador, aunque un movimiento a la Major League Soccer o a la Saudi Pro League sigue siendo factible. (Fuente: El Nacional)

El Manchester United se ha puesto en contacto con el Ajax para explorar las condiciones de un traspaso por el joven de 20 años Mika Godts, a quien se ha comparado con Eden Hazard. (Fuente: Sacha Tavolieri)

También en la lista de objetivos de verano del Manchester United se encuentra el centrocampista del Beşiktaş, Wilfred Ndidi. Tras un intento fallido en enero, los "Red Devils" reactivarán su interés este verano y planean explorar un intercambio que involucre al portero Altay Bayındır. (Fuente: Fanatik)

El Everton está analizando un acuerdo para volver a fichar al defensa del Manchester City, John Stones, quien es objetivo del Wrexham y de clubes de la Major League Soccer y la Saudi Pro League. (Fuente: TEAMtalk)

Ben White, del Arsenal, es otro jugador de interés para el Everton de cara a la ventana de transferencias de verano. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United está dispuesto a escuchar ofertas de 25 millones de euros por el delantero Joshua Zirkzee. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Liverpool ha expresado interés en fichar al lateral izquierdo del Santos, Vinícius Lira, de 18 años. (Fuente: Sport Witness)

LaLiga

El Barcelona está interesado en fichar al defensa central del Inter, Alessandro Bastoni, pero el italiano es solo uno de los varios jugadores bajo consideración, entre los que se incluyen Pau Torres del Aston Villa y Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund. (Fuente: ESPN)

AC Milan v FC Internazionale - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

El Inter está considerando vender a Bastoni, cuyo agente ha hablado con el Barcelona, con el fin de recaudar fondos para sus propias operaciones en el mercado de verano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Real Madrid quiere vender a Dani Ceballos este verano, pero se enfrenta a una batalla para convencer al centrocampista de que se marche. El único equipo al que quiere unirse es el Real Betis. (Fuente: Jorge C Picón)

Otros seis jugadores están siendo empujados hacia la puerta de salida en el Real Madrid: el lateral derecho Dani Carvajal, los centrales David Alaba y Antonio Rüdiger, los laterales izquierdos Ferland Mendy y Fran García, y el centrocampista Eduardo Camavinga. (Fuente: SPORT BILD)

En el caso de Carvajal, el plan del Real Madrid es reemplazarlo volviendo a fichar a Achraf Hakimi del PSG, que pide 80 millones de euros para vender al internacional marroquí. (Fuente: Fichajes)

Pau Cubarsí es un objetivo para el Manchester City, que está dispuesto a ofrecer al Barcelona la oportunidad de fichar tanto a Omar Marmoush como a Rico Lewis como parte de un intercambio por el joven defensa central. (Fuente: El Nacional)

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