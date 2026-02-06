Mercado de fichajes: el relevo que prioriza el Manchester United para Rashford; Vitinha, Dušan Vlahović y más

La Premier League y LaLiga concentran una nueva oleada de rumores que involucran a figuras consolidadas, jóvenes talentos y operaciones estratégicas con impacto inmediato y a largo plazo. Desde posibles salidas de alto perfil hasta reemplazos ya definidos, el tablero comienza a ordenarse antes del verano.

Premier League

El Manchester United competirá con el Arsenal, el West Ham United, el Atlético de Madrid y la Juventus por el fichaje del mediocampista Leon Goretzka, quien dejará al Bayern Múnich al final de la temporada.

PSV Eindhoven v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/GettyImages

Mientras el Manchester United se prepara para vender a Marcus Rashford al Barcelona, el club ha identificado al jugador del RB Leipzig Yan Diomande como su reemplazo preferido.

El Liverpool y el Paris Saint-Germain también siguen de cerca a Diomande.

El Chelsea y el Newcastle United contactaron al agente del delantero de la Juventus Dušan Vlahović para conocer las condiciones de un posible fichaje como agente libre cuando finalice su contrato.

El Chelsea y el Manchester United se disputarán el fichaje del defensor central del Nottingham Forest Murillo.

El Leeds United es el club más interesado en el lateral izquierdo del Borussia Dortmund Daniel Svensson, quien también está en la órbita del Arsenal y del Inter.

El Arsenal y el Chelsea siguen al mediocampista del Corinthians Breno Bidon, de 20 años.

El Chelsea, el Liverpool y el Manchester United analizan un posible movimiento por el defensor del Barcelona Jules Koundé, tasado en unos 65 millones de euros.

El Manchester United y el Liverpool han mantenido conversaciones por el mediocampista del Wolverhampton Mateus Mané, de 18 años, en una operación que podría alcanzar los 50 millones de libras.

La Juventus tiene en la mira al mediocampista del Manchester City Bernardo Silva, quien entra en los últimos seis meses de su contrato.

El Inter habló con el agente del portero del Tottenham Guglielmo Vicario para explorar un posible traspaso a Milán en verano.

El Aston Villa descartó rescindir el préstamo del mediocampista del Liverpool Harvey Elliott en enero para evitar costos adicionales, por lo que el jugador seguirá sin un rol definido hasta el final de la temporada.

LaLiga

El Barcelona busca adelantarse al Atlético de Madrid en la carrera por el defensor central del Tottenham Cristian Romero.

El Paris Saint-Germain no ha olvidado el caso Mbappé y está dispuesto a complicar el interés del Real Madrid por Vitinha, exigiendo un intercambio que incluya a Vinícius Júnior.

Real Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El defensor del Inter Alessandro Bastoni encabeza la lista de deseos del director deportivo del Barcelona, Deco.

En la búsqueda de un nuevo central, el Real Madrid vuelve a considerar al defensor del Liverpool Ibrahima Konaté, pese a haberlo descartado previamente esta temporada.

El mediocampista del Newcastle Sandro Tonali se ofreció al Real Madrid para el próximo mercado de verano, pero el club español no está interesado.

El Barcelona, junto con el Arsenal, el Napoli, la Roma y el Stuttgart, consultó por el extremo del Ajax Mika Godts, aunque ni el club ni el jugador contemplaron una salida a mitad de temporada.

