Cierre del mercado de fichajes en directo: Donnarumma pasará reconocimiento médico con el City, Ederson, Isak y más
Ya es 1 de septiembre y eso significa que estamos antes las últimas horas del mercado de fichajes de verano 2025. Después de dos meses alocados, son muchos los jugadores que llegan a este último día del mercado con su futuro aún sin resolver.
La ventana de verano se cierra a las 00:00 CET, 19:00 BST, 14:00 ET, y se espera que haya varios movimientos antes de la hora límite.
Yangel Herrera, nuevo jugador de la Real Sociedad
La Real Sociedad ha sido uno de los equipos que menos se ha movido en este mercado de fichajes en España, pero el último día ha conseguido cerrar la incorporación de Yangel Herrera, procedente del Girona.
El Leverkusen prescinde de Ten Hag
Dos partidos oficiales, ese es el tiempo que ha durado Erik Ten Hag en el banquillo del Bayer Leverkusen. El club alemán habría tomado la decisión de despedir al entrenador después de un mal arranque en la Bundesliga.
El Liverpool acuerda un contrato récord para Alexander Isak
El campeón de la Premier League finalmente ha llegado a un acuerdo con el Newcastle United por valor de 144 millones de euros (168 millones de dólares) por Isak, según informan The Athletic y otros medios. Los Magpies recibirán algo más de 5 millones adicionales en concepto de pagos solidarios, con lo que el importe final del traspaso ascenderá a 150 millones de euros (176 millones de dólares). Isak se someterá a un reconocimiento médico el lunes y, según se informa, firmará un contrato por seis años.
Hace unas semanas, Isak declaró públicamente su deseo de abandonar el Newcastle para fichar por el Liverpool, alegando que su relación con el club no podía continuar. Sin embargo, el Newcastle respondió rápidamente negando las acusaciones de Isak e insistiendo en que no esperaban que se marchara.
El Manchester City alcanza un acuerdo para fichar a Donnarumma
El Manchester City ha llegado a un acuerdo para fichar al portero Gianluigi Donnarumma, procedente del París Saint-Germain, según informa Fabrizio Romano. Esta tarde pasará el reconocimiento médico.
A pesar de haber fichado ya a Trafford, el City ha dejado claro desde hace tiempo que iría a por Donnarumma si Ederson abandonaba el club este verano, hasta tal punto que, según The Athletic, el PSG llegó al último día del mercado «esperando» vender al italiano al City.
Ederson se marcha a la Superliga de Turquía
El Galatasaray estaba interesado en fichar a Ederson, pero Fabrizio Romano informa de que es su rival turco, el Fenerbahçe, quien ha acordado fichar al internacional brasileño por unos 13 millones de euros (15,2 millones de dólares).
El Dibu Martínez se marcha al Manchester United
El traspaso de Emiliano Martinez al Manchester United está a punto de cerrarse. El guardameta ya se quedó fuera de la convocatoria del Aston Villa en el último partido frente al Crystal Palace, y es cuestión de tiempo que se haga oficial su incorporación a los red devils.
