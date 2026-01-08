Mercado de fichajes: Fernandes apunta a una salida récord del Manchester United; Raphinha, Antoine Semenyo y más

El mercado de fichajes empieza a calentarse y los rumores cada vez suenan más cerca. Hay capitanes que podrían hacer historia con solo una firma, gigantes europeos dispuestos a gastar millones de dólares y clubes que se mueven en silencio mientras otros acaparan los reflectores. Entre ofertas que sacuden vestidores, herederos que aún no están definidos y decisiones que podrían cambiar proyectos completos, esta historia conecta a la Premier League, LaLiga y hasta la MLS. Todo está sobre la mesa. Falta saber quién se atreverá a mover la primera ficha.

Premier League

Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El Al Hilal prepara una oferta de 135.1 millones de dólares por Bruno Fernandes este enero. Si el Manchester United acepta, algo más probable tras la salida de Ruben Amorim, el capitán superaría a Cristiano Ronaldo como la venta más cara en la historia del club. (Indykaila)

Ante la salida de Mohamed Salah en verano, el Liverpool está dispuesto a pagar 100 millones de euros (117 millones de dólares) por el delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. (Fichajes)

Crece el interés por Omar Marmoush, quien podría quedar relegado en el Etihad tras la inminente llegada de Antoine Semenyo. El Aston Villa y el Tottenham Hotspur siguen de cerca al atacante del Manchester City. (CaughtOffside)

La búsqueda del Chelsea por Mike Maignan se ha frenado casi por completo, luego de que el AC Milan esté cerca de cerrar su renovación hasta 2031. (Gianluca Di Marzio)

El Manchester United falló en su intento por ficjar a Antoine Semenyo al ofrecerle un salario base inferior al de Matheus Cunha, algo que el jugador no aceptó. (Football Transfers)

El Arsenal reactivó su interés por el joven delantero del Blackburn Rovers, Igor Tyjon. Una segunda oferta de 2.2 millones de euros fue rechazada el verano pasado, pero este mes 1 millón podría ser suficiente. (HandofArsenal)

Igor Tyjon, Blackburn Rovers FC - Sky Bet Championship | Alex Dodd - CameraSport/GettyImages

El Manchester United muestra interés en el central del Sassuolo, Tarik Muharemović. El Aston Villa, el Bournemouth y la Juventus también siguen al zaguero esloveno de 22 años, tasado en 30 millones de euros. (Gazzetta dello Sport, vía Sport Witness)

El Chelsea podría ir por el central del Bayern Múnich, Kim Min-jae. (Fichajes)

Kim, campeón de la Serie A con el Napoli, también está en la órbita del AC Milan. (Gazzetta dello Sport)

El Liverpool no se rinde por Marc Guéhi y buscaría adelantarse al Manchester City por el capitán del Crystal Palace. (Hooligan Soccer)

LaLiga

Tras avances en la negociación por João Cancelo, el Al Hilal lanzó una oferta de 100 millones de euros por Raphinha, del Barcelona: 80 millones fijos y 20 millones en bonos. (Fichajes)

Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Fermín López, joya de la cantera del Barcelona, es visto como posible objetivo del Manchester United si Xavi Hernández llega a Old Trafford. (El Nacional)

Los vínculos del Chelsea con Vinicius Junior fueron descartados; el delantero del Real Madrid se quedaría en la capital española en enero. (Fabrizio Romano)

Vinicius Jr ya no es intocable en el Real Madrid. A diferencia de la salida de Toni Kroos, el brasileño tiene reemplazos inmediatos disponibles. (DefensaCentral)

Xabi Alonso pidió refuerzos para el verano que no llegaron al Real Madrid y no se esperan incorporaciones en enero. (The Athletic)

MLS

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Elsa/GettyImages

La Juventus dejaría expirar el contrato de Weston McKennie en verano, con la MLS como posible destino. (Football Transfers)

El Real Betis reactivó su interés por Telasco Segovia, mediocampista del Inter Miami; el Fulham también lo sigue de cerca. (Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES