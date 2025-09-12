Mercado de fichajes: Fernandes podría salir del Manchester United; Konaté, Marc Guéhi, Rodrygo, Bouwman y más

En medio de una temporada que recién comenzó, varios equipos comienzan a pensar en futuro. Y es que con el correr de los partidos, se demuestran algunas falencias respecto al armdo, y los directivos buscan anticiparse a lo que será el mercado de fichajes de invierno.

A sabiendas de que aún no se puede cerrar ninguna negociación, las charlas continúan y los clubes tienen en carpeta nombres fuertes que harían resonar todo Europa.

LaLiga

Rodrygo ha decidido forzar su salida del Real Madrid en enero en un último intento por ganarse un lugar en la selección de Brasil de Carlo Ancelotti para el Mundial. (Fuente: François Gallardo)



El central del Crystal Palace, Marc Guéhi, es la principal prioridad de fichajes de Hansi Flick en 2026 para el Barcelona. (Fuente: El Nacional)



Si el Real Madrid quiere cerrar la sorpresa con el fichaje de Micky van de Ven del Tottenham Hotspur, le costará 80 millones de euros. (Fuente: Fichajes)



En caso de que el Real Betis no logre clasificar de manera consistente a la Europa League, se vería obligado a vender a Antony, quien es seguido de cerca por el AC Milan y el Bayern Múnich. (Fuente: El Nacional)



Valencia y Celta de Vigo ya han mostrado interés en llevarse cedido a Endrick del Real Madrid en enero. (Fuente: DefensaCentral)

Premier League

Los equipos de la liga de Arabia Saudí no han renunciado a fichar a Bruno Fernandes, y los clubes del rico Reino consideran una oferta millonaria por el capitán del Manchester United ya en enero. (Fuente: TBR Football)



Ibrahima Konaté ha rechazado varias propuestas del Liverpool y una oferta enorme de la Saudi Pro League para avanzar con su deseo de unirse al Real Madrid. El francés estaría a punto de firmar un contrato con el club español hasta 2031. (Fuente: Nicolò Schira)



El Manchester City podría lanzarse en enero por el carrilero del Inter, Denzel Dumfries. (Fuente: Football Insider)



El central del Ajax, Aaron Bouwman, apodado como el nuevo Virgil van Dijk, generará una guerra de ofertas entre Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester City y Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

