Mercado de fichajes: Haaland contempla ir al Real Madrid; Julián Álvarez, Nico Schlotterbeck y más

Delanteros de élite que apuntan a Inglaterra, clubes dispuestos a romper la caja y negociaciones que se enredan fuera del campo marcan el pulso de una ventana que promete sacudir jerarquías. La Premier League y LaLiga concentran miradas, intereses cruzados y decisiones estratégicas que pueden redefinir proyectos completos. Entre contratos que expiran, cifras millonarias y apuestas a futuro, el tablero europeo sigue en juego.

Premier League

El delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, busca mudarse a la Premier League este verano cuando finalice su contrato. El Tottenham está interesado, pero el Chelsea lidera actualmente la carrera. (Fuente: TEAMtalk)

Por su parte, el Chelsea mantiene el interés en el atacante del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y valora incluir al lateral izquierdo Marc Cucurella en un posible intercambio para reducir el precio de salida, fijado en 100 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Marc Cucurella

Las opciones del Liverpool y del Manchester United para fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, se han complicado por un conflicto legal con su antigua agencia. No pueden entablar negociaciones con sus actuales representantes hasta que el litigio se resuelva, sin una fecha clara de cierre. (Fuente: Sky Sport Switzerland)

John Stones tiene cada vez más opciones de dejar el Manchester City este verano al finalizar su contrato. El Milan, el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich siguen de cerca su situación. (Fuente: Mark Brus)

El Manchester United y el Paris Saint-Germain están dispuestos a competir por la firma del delantero de 17 años del Benfica, Anísio Cabral. (Fuente: Media Foot)

El Aston Villa descarta fichar al mediocampista del Liverpool, Harvey Elliott, el próximo verano, incluso si se cancela la cláusula de compra obligatoria de su cesión. (Fuente: Football Insider)

El Tottenham estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros para convencer al Real Madrid de vender a Endrick en verano. (Fuente: Fichajes)

Las negociaciones entre el Arsenal y Kai Havertz avanzan de forma positiva y un año adicional de contrato está cerca de cerrarse. (Fuente: Steve Kay)

El central del Bournemouth, Marcos Senesi, apunta a salir como agente libre. El Chelsea ha presentado una oferta más alta que la del Barcelona, aunque el jugador sueña con llegar al Camp Nou. (Fuente: Tutto Juve)

LaLiga

El técnico del PSG, Luis Enrique, desea fichar a Rodrygo, pero el Real Madrid solo negociaría si tiene opción de incorporar a Vitinha como parte del acuerdo. (Fuente: Defensa Central)

Erling Haaland ha dejado claro que buscaría fichar por el Real Madrid al final de la temporada si el club decide contratar a Jürgen Klopp como reemplazo de Álvaro Arbeloa. (Fuente: El Nacional)

El Borussia Dortmund asume que será difícil retener a Nico Schlotterbeck, aunque ha advertido al Real Madrid que su precio ronda los 70 millones de euros. (Fuente: El Desmarque)

VfL Wolfsburg v Borussia Dortmund - Bundesliga | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El Barcelona se ha sumado a la puja por el delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, visto como una opción de bajo costo al acercarse al final de su contrato. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United no ofrecerá descuentos al Barcelona por Marcus Rashford. Considera que la opción de compra de 30 millones de euros ya es muy baja y, si no se ejerce, bloqueará cualquier negociación. (Fuente: SPORT)

Marc Casadó estaría dispuesto a evaluar su futuro en el Barcelona al final de la temporada y no descarta una salida hacia Arabia Saudita. (Fuente: AS)

Aston Villa, Newcastle y West Ham siguen al defensor del Celta, Óscar Mingueza, con la Juventus como favorita. (Fuente: Estadio Deportivo)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES