Mercado de fichajes: Haaland decide entre la Premier League y LaLiga; Victor Osimhen, Cristian Romero y más

El mercado europeo se prepara para un verano de movimientos estratégicos. Los grandes clubes de la Premier League y La Liga ya perfilan sus plantillas en una ventana que promete fichajes récord y cambios de ciclo en los banquillos.

A continuación te presentamos algunos de los movimientos que suenan con más fuerza.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Premier League

El Chelsea quiere fichar al extremo del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, este verano y está dispuesto a competir con el Arsenal y el Liverpool por un acuerdo que podría alcanzar los 90 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

También en la mira del Chelsea está el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Los "Blues" están preparados para ofrecer hasta 150 millones de euros para ganar la carrera por su fichaje. (Fuente: El Nacional)

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

El delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, ha vuelto a aparecer como objetivo tanto del Arsenal como del Manchester United, pero el Bayern de Múnich busca superar a los dos equipos de la Premier League con una oferta de más de 100 millones de euros. (Fuente: Sports Boom)

El Manchester United ha identificado al lateral izquierdo del Inter, Federico Dimarco, como un objetivo prioritario para el mercado de verano y está dispuesto a ofrecer hasta 60 millones de euros para cerrar el trato. (Fuente: FootballTransfers)

El Liverpool está planeando un movimiento temprano para intentar fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, antes de que otros pretendientes rivales tengan la oportunidad de entrar en acción. (Fuente: TEAMtalk)

Mientras tanto, el Liverpool ha presentado su oferta de contrato más lucrativa al defensa central Ibrahima Konaté para evitar que se marche gratis este verano. El Inter, el PSG y el Real Madrid están interesados en el francés. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool también está decidido a retener al portero Alisson ante el interés de la Juventus, pidiéndole al internacional brasileño que permanezca hasta el final de su contrato en 2027. (Fuente: Franco Leonetti)

El AC Milan cree que puede lograr un acuerdo a precio reducido para fichar al defensa central del Manchester City, Nathan Aké, al final de la temporada. (Fuente: Calciomercato)

El Tottenham Hotspur está listo para vender al defensa central Cristian Romero este verano. El Atlético de Madrid se perfila como el principal interesado. (Fuente: Fichajes)

El lateral derecho del Borussia Dortmund, Julian Ryerson, será el objeto de una batalla de transferencias entre el Manchester United y el Newcastle United. (Fuente: Football Insider)

El Aston Villa, el Liverpool y el Manchester United están interesados en fichar al centrocampista de la Juventus, Khéphren Thuram, pero el equipo de la Serie A planea ofrecerle un nuevo contrato. (Fuente: Tuttosport)

Erling Haaland planea permanecer en el Manchester City más allá del final de la temporada. Aunque espera jugar en La Liga en el futuro, no está convencido de que sea el momento adecuado para unirse al Barcelona o al Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

LaLiga

Mauricio Pochettino ha pedido al Real Madrid el fichaje del defensa central del Tottenham, Cristian Romero, este verano si quieren contratarlo como entrenador. El actual seleccionador de Estados Unidos también desea fichar al centrocampista del Al Duhail, Marco Verratti, como una opción de bajo coste junto a una superestrella como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Adam Wharton o Vitinha. (Fuente: Defensa Central)

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El Barcelona ha añadido al defensa central de la Roma, Evan Ndicka, a su lista de posibles objetivos de cara al mercado de verano. (Fuente: Fichajes)

El dúo del Real Madrid, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, está en la lista de posibles sustitutos del Manchester United para Casemiro, quien se marchará gratis en el verano. (Fuente: Flashscore)

Un jugador que está en la órbita del Barcelona, Julián Álvrez, manifestó después del partido de Champions frente al Tottenham que está feliz en el Atlético de Madrid.

Aunque el Barcelona planea fichar a Marcus Rashford de forma permanente este verano, están preparados para buscar como alternativas a Ez Abde, del Real Real Betis, o a Jan Virgili, del Mallorca, si fuera necesario. (Fuente: MARCA)

Sin embargo, el Barcelona ha rechazado el fichaje del defensa del Twente, Ruud Nijstad, tras mostrarse reacio a pagar el precio de salida de 8 millones de euros pedido por el jugador de 18 años. (Fuente: SPORT)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES