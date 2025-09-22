Mercado de fichajes: Haaland toma una decisión sobre LaLiga; Benzema, Gabriel Jesús y más

En una temporada de Europa que no da respiro, los temas de conversación principales de los directivos siguen pasando por el mercado de fichajes.

A continuación les dejamos las últimas noticias y novedades al respecto del 22 de septiembre de 2025.

LaLiga

Eduardo Camavinga of Real Madrid CF is seen in action during... | SOPA Images/GettyImages

Hay una pelea de tres frentes por el fichaje de Eduardo Camavinga en la Premier League, con Manchester United, Chelsea y Newcastle compitiendo por el francés del Real Madrid. (Fuente: Real Madrid Confidencial)

En caso de que el arrollador delantero del Manchester City, Erling Haaland, decida dejar el Etihad, su deseo es mudarse a LaLiga, con Real Madrid y especialmente Barcelona atentos a la oportunidad. (Fuente: El Nacional)

El Chelsea está interesado en un acuerdo por la joven joya del Athletic Club, Mikel Jauregizar. (Fuente: Fichajes)

El interés del Atlético de Madrid por el lateral izquierdo del Liverpool, Andy Robertson, se mantiene, aunque no se espera que el club de LaLiga mueva ficha en enero. (Fuente: Football Insider)

José Mourinho planea un reencuentro con el Real Madrid en el Benfica, con una propuesta para fichar a Karim Benzema, cuyo costo podría ser tan bajo como 5 millones de euros. (Fuente: Ekrem Konur)

Todavía no está claro si el Barcelona podrá activar la opción de compra de 30 millones de euros incluida en el préstamo de Marcus Rashford desde el Manchester United. (Fuente: El Nacional)

Premier League

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El Liverpool estaría listo para meterse de lleno en la pelea por el codiciado mediocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba. El Manchester United ha estado vinculado desde hace tiempo con el jugador de 21 años, valorado en más de 100 millones de euros, pero los “reds” podrían tener ventaja en las negociaciones de cara a 2026. (Fuente: TEAMtalk)

El exentrenador del Barcelona, Xavi Hernández, está siendo considerado seriamente como posible reemplazo de Ruben Amorim en el banquillo del Manchester United. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal sigue de cerca al delantero de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, en su intento de reforzar su ataque con talento proveniente de San Sebastián. Los gunners no están dispuestos a activar su cláusula de rescisión de 60 millones de euros, pero podrían presentar una oferta de 45 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Manchester United y Liverpool también compiten por quedarse con el fichaje del defensor central de la Juventus, Gleison Bremer. (Fuente: TEAMtalk)

En busca de asegurar un lugar en la selección de Brasil para el Mundial, Gabriel Jesus estaría considerando salir del Arsenal en enero. Everton y West Ham ya manifestaron interés en el delantero. (Fuente: Football Transfers)

Gianluigi Donnarumma fue uno de los objetivos del Manchester United en el último mercado de verano, tras perder protagonismo en el PSG. Sin embargo, los red devils se retiraron de la puja debido a sus altas pretensiones salariales, que hubieran costado 175,4 millones de dólares en un contrato de seis años. (Fuente: The Telegraph)